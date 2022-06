Konečně ten pravý: Hana Vagnerová se na premiéře pochlubila fešným Francouzem

5

Hana Vagnerová a přítel Nicolas

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Čekání na toho pravého se Haně Vagnerové opravdu vyplatilo. Herečka poprvé vyvedla do společnosti svého partnera, francouzského filmaře, na premiéru divadelního recitálu Marta o legendární zpěvačce Martě Kubišové v areálu Musea Kampa. Vagnerová je do tmavovlasého fešáka po uši zamilovaná, co o své nové lásce prozradila?