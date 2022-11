Úchvatná Vagnerová i elegán Vašut: Hvězdy rozzářily premiéru Za vším hledej ženu

Zdroj: CNC / Pavel Machan / CNC / Profimedia

Nová česká komedie Za vším hledej ženu si odbyla svou slavnostní premiéru, na které nebyla nouze nejen o dobře známé tváře českých filmů, ale také o eleganci, smyslnost a styl. A nebyly to jen přítomné dámy, kdo večer rozzářil.

Do českých kin vstupuje nová romantická komedie s názvem Za vším hledej ženu, která vypráví o životech tří kamarádek, jež hledají lásku. Snímek se ve středu 19. října dočkal své slavností premiéry, na které nechyběli jak představitelé ústředních rolí, tak další známé tváře českého šoubyznysu, jež si film nemohly nechat ujít.

Nikdo nezklamal

Pozornost byla směřována pochopitelně hlavně na Hanu Vagnerovou, Terezu Rychlou a Alžbetu Stankovou, které ztvárnily právě onu trojici kamarádek, o nichž Za vším hledej ženu vypráví. Dámy neponechaly nic náhodě a dorazily v modelech, které braly dech. Hana Vagnerová zvolila šaty s odhalenými rameny, které jí naprosto padly, a herečka s nimi opět dokázala, proč je považována za jednu z nejkrásnějších českých hereček.

Nezaostávaly za ní ale ani její kolegyně. Tereza Rychá pro změnu vsadila na upnuté zelené šaty, které sice mnoho neodhalovaly, zato ale podtrhly hereččinu ženskost a její eleganci. Alžbeta Stanková se vrátila v čase a sáhla po retro šatech s ramenními vycpávkami, které její postavě nesmírně lichotily.

Elegance každým coulem

Co se stylu a elegance týče, Zlata Adamovská by s přehledem strčila do kapsy mnohé ze svých podstatně mladších kolegyň. Legenda českých filmů a seriálů zvolila jednoduché černé šaty s květinovým vzorem, které doplnila růžovým šálem. Na první pohled nijak zvlášť výrazná kombinace ale splnila svůj účel na sto procent.

A ani pánové nebrali slavnostní premiéru na lehkou váhu a vyšňořili se, jak se sluší a patří. Kraloval jim ale Marek Vašut. Ten oblékl skvěle padnoucí oblek, který doplnil šedým šátkem a nezapomněl ani na kapesníček v náprsní kapse saka.