Hanička Písnička slaví 75. narozeniny: Zagorové nevyšla adopce ani těhotenství

Jestli nějakou zpěvačku Češi milují, je to Hanka Zagorová. Milá, nekonfliktní blondýna, která nikdy neplnila bulvární plátky skandály a vždy působila jako dobře vychovaná elegantní dáma. Ona a její manžel, operní pěvec Štefan Margita, si prošli dobrým i zlým. Nic je však nesemlelo natolik, aby jen chvilku pochybovali o svém vztahu.

I přesto, že Hana Zagorová a Štefan Margita nemají vlastní děti, jsou párem, který by mohl být příkladem rodiny, soudržnosti, lásky, obdivu a porozumění. I když by se mohlo zdát díky Hančinému neustálému úsměvu na rtech, že ji nikdy nic netrápilo, opak je pravdou. Zpěvačka dostala už od života několikrát pěkně naloženo.

Milují ji mladí i staří, patří mezi naše nejlepší zpěvačky a její hity zní na discotékách, oslavách, svatbách i v rádiích. Každý z nás si s ní také rád zabrouká a zná alespoň jeden hit této české hudební legendy, která se v mládí styděla za svůj dětský hlásek a snažila se zpívat takové hity, kde by na něj nemusela příliš upozorňovat. Jenže Karel Vágner ji začal po nazpívání písně Maluj zase oblázky říkat Haničko Písničko, čímž jí image stále mladé holky prostě zůstala.

Dnes už jí její medově hebký hlásek nikdo nevezme a každý ji podle něj pozná. Získala také pěknou řádku Zlatých slavíků a mnoho dalších hudebních cen. Asi nepočítala s tím, že bude takovou hvězdou, když se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, kde ale naprosto nadchla porotu.

V sedmdesátých letech se stala hvězdou

Hanka nastoupila na JAMU a následně vydala singl Prý jsem zhýralá, kterým si oťukala československý showbyznys té doby. V sedmdesátých letech se přestěhovala z Ostravy do Prahy. Začala hostovat v Semaforu a spolupracovat s hvězdami jako s Rezkem, Vágnerem nebo dokonce Drupim. V roce 1977 poprvé vyhrála Zlatého slavíka a následně pak ještě mnohokrát.

Za prvního manžela si vzala baletního mistra Vlastimila Harapese. Byli spolu šest let a o jejich soužití se říkaly různé věci. Od toho, že to bylo manželství bez lásky a že je Harapes homosexuál, až po spekulaci, že si ho vzala jen proto, aby zvýšila šanci na adopci dítěte. Zpěvačka to zkrátka neměla snadné.

On ani její druhý manžel není prototypem mužnosti, ale přece jen se Štefanem je spojuje už tolik let, že ať je k sobě poutá cokoliv, je to neuvěřitelně silné. Střídavě žijí v Praze a ve španělské Malaze.

Celý život ji trápí zdravotní obtíže

Za více než třicet let soužití s ní Štefan zažil mnoho krásných, ale také nesmírně těžkých chvil. Zpěvačka trpí vzácnou nemocí krve s názvem paroxysmální hemoglobinurie, díky níž se jí rozpadají červené krvinky. Nedostatek musí řešit kortikoidy, které zase nedopřejí většině žen těhotenství. Hanka sice jednou otěhotněla, ale díky léčbě by se bývalo miminko narodilo těžce postižené. Musela si ho tak nechat vzít.

„Projevuje se tak, že jste vlastně upír. Červené krvinky se rozkládají, nežijí tak dlouho, jak by měly, takže začnete být unavená, bledá a po transfuzích je vám zase hej – ale musíte se s tím naučit žít,“ prozradila kdysi v TOP Staru.

Následně zkoušeli s manželem adopci. Jenže když se příbuzní holčičky dozvěděli, kdo by se stal jejími novými rodiči, adopci odmítli. Hanku to celý život nepřestalo trápit. Svůj čas tak věnovala své kariéře a kariéře svého manžela, který vystupuje po celém světě. Hanka s ním cestuje.

V posledních týdnech však vyděsila její fanoušky zpráva, že ruší svá vystoupení, protože se stále nezotavila z prodělaného koronaviru.

„Moji milí, vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu stavu důsledkem loňského prodělání covidu musím respektovat doporučení lékařů a bohužel zrušit, od 5. 8. do 30. 10. 2021, veškeré svoje koncerty. Je mi to strašně líto. Hanka,“ napsala si Zagorová na Instagram.

Nyní tedy doma odpočívá a věnuje se své rodině, kterou ona i Štefan bezmezně milují. My zpěvačce přejeme jen to nejlepší k narozeninám a hlavně zdravíčko! To ji ostatně trápí celý život nejvíc.

