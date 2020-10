Zagorová popsala průběh covidu: Poničí vám to celý organismus

Hana Zagorová musela dokonce do nemocnice, kde strávila i svůj narozeninový den. Zatímco Štefan Margita měl obtíže menší a mohl být v karanténě doma, zpěvačka trpěla mezi čtyřmi bílými stěnami. Raději by pochopitelně byla s ním.

„V žádném případě to není chřipka. Ve chvíli, kdy jste navázána na jiné onemocnění, je to velmi nepříjemný a v podstatě vám to poničí celý organismus,“ uvedla pro CNN Prima News Zagorová, jenž je vděčná, že to má za sebou.