Hana Zagorová konečně překonala koronavirus: Pochlubila se fotkou s manželem!

"Huráááá, huráááá, tak jsem už i já zdravá a negativní. Dejte na sebe pozor, protože je to mrcha zákeřná. Jak se máte vy? Musíme to vydržet, prostě. Jinak to nejde," ozvala se Hana Zagorová svým fanouškům na Facebooku.

Zpěvačka se pochlubila fotografií s manželem, konečně si totiž mohli společně vyrazit do společnosti.

Zagorová navíc rozhodně nezahálí, prozradila, co ji v příštích dnech čeká.