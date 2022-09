Osud byl k Haně Zagorové krutý: Potrat, vážná nemoc i zmařená adopce

Zdroj: Profimedia

Před pár dny nás opustila další hvězda českého showbyznysu, Hana Zagorová. Zpěvačka patřila mezi největší celebrity u nás a její odchod zarmoutil statisíce fanoušků ze všech koutů naší země, ale i na Slovensku, kde byla Zagorová též oblíbená. Usměvavá Hanička byla vyhlášená svým neutuchajícím optimismem. I když k ní byl osud mnohdy velice krutý, nikdy neztratila naději a rozdávala dobrou náladu, ačkoliv musela řešit nejednu životní tragédii.

Hana Zagorová již od mládí milovala sport, kterému se chtěla profesionálně věnovat, osud ji ale nakonec zavál jiným směrem.

V roce 1963 se zcela náhodně přihlásila Zagorová do soutěže s názvem Hledáme nové talenty a skončila na druhém místě. Následně začala studovat herectví na JAMU a navázala spolupráci s Orchestrem Gustava Broma.

Jejím prvním velkým hitem se stala píseň Svatej kluk, kterou tehdy bořila hitparády a její desky se vydávaly v mnohatisícových nákladech. Pak ale přišla tvrdá rána v podobě vážné nemoci.

Vážná nemoc a potrat

Ve třiadvaceti letech lékaři Haně Zagorové diagnostikovali vzácné onemocnění krve, při kterém se rozpadají krvinky, což způsobuje anémii. Kvůli této chorobě se Zagorová musela vzdát svého největšího snu o vlastním dítěti.

Zpěvačka později přiznala, že dokonce byla těhotná, kvůli nemoci ale užívala kortikoidy a silné léky mohly miminku vážně ublížit. Z tohoto důvodu musela hvězda podstoupit potrat.

Po bolestivé ztrátě uvažovala Zagorová o adopci. Chtěla si osvojit holčičku, zjistilo se ale, že děvče má rodinu. "Neměla jsem ji ani týden, když někdo donesl její babičce, že ji mám adoptovat, a ona se ozvala. Myslím, že stačilo vědět, kam by dítě mělo přijít. Najednou byl konec," uvedla před lety v rozhovoru pro týdeník Téma.

Štěstí našla až s Margitou

Poprvé se Hana Zagorová provdala v roce 1986 za tanečníka a baletního mistra Vlastimila Harapese. Jejich manželství se rozpadlo po šesti letech a krátce po rozvodu se zpěvačka vdala podruhé.

Jejím manželem se stal slovenský tenorista Štefan Margita, se kterým prožila krásných třicet let a by pro ni tou největší oporou až do posledních dní.

Pár měsíců před smrtí Zagorové oslavili manželé třicetileté výročí od svatby