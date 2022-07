Konečně dobré zprávy: Hana Zagorová je na tom lépe, chystá se k moři

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová se pomalu zotavuje ze svého květnového kolapsu a vypadá to, že se jí konečně daří o něco lépe. Koncem léta by dokonce zpěvačka chtěla vyrazit se svým manželem Štefanem Margitou na dovolenou do Španělska.

Hana Zagorová před dvěma lety prodělala těžký covid a následky si nese dodnes. Zpěvačka měla dva vážné kolapsy, které mohly dopadnout fatálně, nebýt včasného zásahu jejího manžela Štefana Margity.

Operní zpěvák proto svou milovanou neustále hlídá. "Od té doby nebyla sama ani sekundu! Vím, že se vždy může stát všechno a já ji nadobro ztratím. A to bych nepřežil," svěřil se Margita webu cas.sk.

Zagorová má tu nejlepší péči a její muž skutečně dělá vše, co jí na očích vidí. "Zelenina se dá nejprve zapéct na dvacet minut do rozpálené trouby. Potom ji vyndáme a přidáme do vody k masu a pomalu vaříme – asi tři a půl hodiny. Každý den Hance něco vařím, připravuji ji to, na co má chuť, o co mě požádá. Připravuji to pro ni s velkou láskou," popsal pěvec, jak vyváří a domácí strava evidentně dělá jeho Haničce velice dobře, jelikož se její stav výrazně zlepšuje.

Dovolená v Malaze

Hana Zagorová už na začátku července fanouškům prozradila, že se cítí mnohem lépe. Koncem srpna nebo v září by proto ráda se svým manželem Štefanem Margitou vyrazila na dovolenou do španělské Malagy, kde mají letní byt.

Zda ale dvojice nakonec skutečně vyrazí k moři, to rozhodne až zdravotní stav zpěvačky. Zatím to ale vypadá na dobré cestě.

Nezbývá než Haničce Zagorové popřát mnoho sil a zdraví a snad po vytoužené dovolené bude mít dostatek sil pro návrat na pódia. Fanouškům už totiž velice chybí.

Zpěvačka se začíná konečně cítit lépe