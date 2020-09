Hana Zagorová překonala koronavirus. Je jí lépe a už rozmazluje manžela!

"Budeme vám velmi vděčni, když lístky nebudete vracet, ale ponecháte si je do náhradního termínu. Z každého vráceného lístku si účtuje prodejní sít cca 10% z ceny a to zaplatí pořadatel. V součtu koncertů během podzimu je to pro pořadatele zcela likvidační. Věříme, že nám zachováte přízeň. Přejeme hodně zdraví a těšíme se na vás na jaře roku 2021," požádala Hana Zagorová své fanoušky o shovívavost.

Zpěvačka ale věří, že se brzy uzdraví a už nyní se těší na vánoční vystoupení v Lucerně, které bylo během krátké chvilky vyprodané.

Kapacita prosincového koncertu je 4000 lidí a Zagorová byla dojatá, jak rychle lístky zmizely. "Děkuji za Lucernu, prý zbývá posledních 280 lístků? Jste báječní!!! Jsem moc ráda, že vás mám," neskrývala hvězda své nadšení.