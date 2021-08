Hana Zagorová se ozvala z izolace: Dočkala se nechutného útoku!

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová musela kvůli zdravotním komplikacím zrušit všechny nasmlouvané koncerty. Zpěvačka se před pár dny ozvala svým fanouškům na Facebooku s dojemným vzkazem, ve kterém svým příznivcům poděkovala za podporu. Mezi pozitivními komentáři se ale našlo pár jedinců, kteří se do nemocné hvězdy kvůli zrušeným koncertům nechutným způsobem navezli!

Hana Zagorová už delší dobu bojuje se zdravím. Zpěvačka se minulý rok nakazila koronavirem a nedávno se u ní projevil takzvaný post covidový syndrom, který způsobuje mimo jiné obrovskou únavu, dýchací obtíže a další nepříjemné zdravotní komplikace.

Virus navíc zkomplikoval i nemoc krve, se kterou Zagorová bojuje už od mládí. Zpěvačka proto musela zrušit veškeré koncerty. "Moji milí, vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu stavu důsledkem loňského prodělání covidu musím respektovat doporučení lékařů a bohužel zrušit, od 5. 8. do 30. 10. 2021, veškeré svoje koncerty. Je mi to strašně líto. Hanka," oznámila na Facebooku.

Na začátku týdne se Zagorová opět ozvala svým fanouškům se vzkazem: "Děkuju, děkuju, děkuju! Ani nevíte, jak mě potěšily ty stovky vašich vzkazů. Strašně jste mi pomohli! Mam vás hrozně ráda a těším se, až se zase uvidíme."

Zagorovou podporují fanoušci i kolegové

Na pozdrav od Hanky Zagorové ihned začali reagovat nejen fanoušci, ale i kolegové z branže. "My se všichni těšíme na tebe," napsala jí například zpěvačka Monika Absolonová, která za ni o víkendu zaskakovala na jednom ze zrušených koncertů.

"My tě všichni milujem a přejeme ti, ať jsi brzy fit!!!" ozvala se také návrhářka Blanka Matragi. Honza Musil a Meky Žbirka poslali Zagorové pod status srdíčko, jako symbol podpory.

Mezi záplavou pozitivních vzkazů se ale našlo několik netaktních jedinců, kteří se do nemocné zpěvačky začali navážet!

Nechutný útok na zpěvačku: Taháte lidem peníze z kapes!

"Je mi Vás velmi líto, nemoc si nevybírá, ale kdybyste se netlemila v bazénu, abyste ukázala na co máte peníze, tak by vám zcela určitě bylo lépe. Jistě vám pan doktor řekl, že s vaší nemocí pobyt u moře je velmi nebezpečný. Přesto jste se jela tlemit do bazénu, i přesto vám přeji velmi zdraví a myslím, že na jeviště i vyprodanou Lucernu můžete zapomenout. Upřimně - nikdo po vás netruchlí - to je jen vaše chiméra, že musíte vystoupit. Lístky se prodávají za 30% ceny, aby tam alespoň někdo přišel vám zatleskat, když na tom stojí váš život. Měl by stát na něčem úplně jiném, což vy neumíte. Upřimně je mi vás líto a obdivuji vašeho partnera, že s vámi vydrží a nechá vás dělat plastiky, kdy vypadáte jako kašpárek. Promiňte, i media dělají své. Buďte svá - nejde - nejde a neslibujte - taháte lidem peníze z kapes - a to je zlé," pustila se do Hany Zagorové bez servítků jedna z komentujících.

Na paškál si pak hateři vzali také návrhářku Blanku Matragi, která popřála kamarádce rychlé uzdravení. "Jak může Matragi psát, že ji všichni milujeme , ať si píše za sebe, paní Zagorová tak akorát na sebe upozorňuje," opřela se do zpěvačky další z "fanynek".

Naštěstí většina lidí se v diskuzi drželi dobrých mravů a hvězdě přáli hlavně hodně zdraví a rychlý návrat na pódia.

Kritici vyčetli zpěvačce dovolenou v Malaze, ze které se nedávno vrátila.