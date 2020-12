To se neodmítá! Hana Zagorová vzpomínala, co pro ni udělal Karel Gott

Manželé Hana Zagorová a Štefan Margita patří ke nejoblíbenějším párům českého šoubyznysu. Spolu jim to klape již spoustu let a vše nasvědčuje tomu, že to tak nadále bude. Jak dvojice funguje v soukromí, co chystají na Vánoce a co se jim vybaví, když se řekne Karel Gott?