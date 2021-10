Záchrana přišla na poslední chvíli, Hana Zagorová si kolaps vůbec nepamatuje

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová je už konečně doma z nemocnice, kde ležela dlouhé dva týdny. Zpěvačka teď upřímně popsala, jak prožívala osudné chvíle, kdy ji našli doma bezvládnou. Svěřila se i s tím, na co se nejvíce těší a jaké má plány.

Před více než čtrnácti dny Hana Zagorová zkolabovala ve svém bytě a sanitka ji musela rychle odvézt do nemocnice. Zpěvačku doslova zachránil její manžel, Štefan Margita, který zavolal pomoc, když se mu Hanka dlouho neozývala. Nebýt jeho duchapřítomného zásahu, všechno mohlo skončit tragicky.

Člověk se těší z maličkostí

"Jsem slaboučká, ale přešťastná, že jsem doma. Dnes jsem spala v naší ložnici a vždy, když jsem se vzbudila, jsem se dívala, jak Štefíček (manžel Štefan Margita, pozn. red.) oddechuje. Jak se člověk těší z takových maličkostí," uvedla zpěvačka v rozhovoru pro pořad Showtime.

Zagorová se dlouhodobě léčí s nemocí krve, a proto ji hospitalizovali na transfúzním oddělění pražské Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. "Musím říct, že o mě bylo senzačně postaráno. Ústav hematologie a krevní transfuze je senzační, takový respekt a úcta… Lidi tam jsou velmi milí. Všechno tam klapalo a já jim moc děkuji," pokračovala Hana.

Oblíbená zpěvačka v nemocnici odpočívala a pustila se do několika knih, které jí přinesl manžel. "Četla jsem pouze detektivky nebo se dívala na televizi. Sledovala jsem tu úžasnou detektivku o volbách, z čehož jsem měla velkou radost, a mezitím do mě pořád něco kapalo a teklo," doplnila Zagorová, která se cítí už lépe. Úplně ideální to ale ještě není. "Štefíček je vždy natěšený a všude říkal, že už mi je výborně. Zatím to výborný není, ale je mi dobře," uvedla na pravou míru.

Štefíček se mi nemohl dovolat

Na svůj kolaps si zpěvačka vůbec nevzpomíná. "Absolutně nic nevím. Štefíček se mi nedovolal, tak zlanařil manžela naší neteře. Ti zavolali policisty a našli mě. Já z toho ale nevím vůbec nic. Já si pamatuju jenom na nemocnici, což je vlastně asi dobře," podotkla. Všechno proto nakonec dobře dopadlo.

Zagorová měla loni těžký průběh nemoci covid-19. Kvůli vysokým horečkám musela být dokonce hospitalizovaná v nemocnici. Od té doby ji trápí postcovidový syndrom. Na doporučení lékařů proto letos zrušila všechny podzimní koncerty. Není divu, že se umělkyně teď nejvíce těší na dobu, kdy bude moci zase vystupovat před publikem. "Protože to mi hrozně schází. Děkuji všem za přenádherné vzkazy," dodala.

