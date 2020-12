Smolný rok Hany Zagorové: Po vyléčeném covidu další nečekaná rána!

Hana Zagorová neměla lehký podzim. S manželem se nakazila covidem a zatímco Štefan Margita prodělal pouze lehčí formu nemoci, zpěvačka skončila v nemocnici!

Zagorová navíc roky bojuje s onemocněním krve a koronavirus způsobil, že se den po propuštění musela vrátit do péče lékařů.

Nakonec po třech týdnech se hvězdě konečně udělalo lépe! Huráááá, huráááá, tak jsem už i já zdravá a negativní. Dejte na sebe pozor, protože je to mrcha zákeřná. Strašně se těším mezi lidi, 6. 10. točíme se Štefanem u pana Krause a 7. 10. se pořad vysílá. Jak se máte vy? Musíme to vydržet, prostě - Jinak to nejde. Myslím na vás a těším se na vás, Vaše Hanka," ozvala se Zagorová fanouškům na Facebooku.

Tehdy ještě zpěvačka věřila, že proběhne koncert v Lucerně, dnes je ale rozhodnuto, akce se odládá téměř o rok!