Hana Zagorová ruší další koncerty, fanouškům poslala omluvný vzkaz

Zpěvačku Hanu Zagorovou trápí postcovidový syndrom a nedoléčené zranění obratlů. I po dlouhé pauze se na jeviště zatím nemůže vrátit. Lékaři jí doporučili nadále setrvat v klidovém režimu, zpěvačka ovšem nezahálela a chystá pro své fanoušky alespoň nové album.

Smutné vyjádření

Špatná zpráva pro fanoušky zpěvačky přišla na začátku týdne, kdy rádio Blaník na sociální síti oznámilo, že se neobjeví na dlouho plánovaném vystoupení. "Smutná zpráva pro všechny včetně nás, kdo jsme se těšili na Hanu Zagorovou na narozeninovém koncertu na Konopišti. Moc nás mrzí, že Hanka musela kvůli stále přetrvávajícím zdravotním problémů svou účast zrušit, přejeme jí pevné zdraví."

Nejistá je i účast Zagorové na červnových vzpomínkových koncertech na počest Karla Gotta, organizátoři těchto koncertů zatím žádnou změnu neohlásili. „Bohužel jsme se tento týden dozvěděli, že jí její zdravotní stav účast nedovoluje, protože by nemohla předvést takový výkon, na který jsou posluchači zvyklí. Byť nás to za naše posluchače velmi mrzí, celou věc ale naprosto chápeme a přejeme paní Zagorové brzké uzdravení, a hlavně držíme palce, ať se může brzy vrátit před své fanoušky a posluchače s takovým nasazením, jak je zvyklá a jak ji posluchači znají,“ uvedl ke zrušenému koncertu programový ředitel rádia Blaník Daniel Rumpík.

Pracuje i z domu

Zpěvačka si i přes zrušené koncerty nedá od hudby pauzu. V domácím prostředí připravuje nové album. „Nyní začínám připravovat novou desku pro posluchače z původních písniček, takže mám takovou hezkou práci. Dávám dohromady nové písničky, které mi právě autoři posílají a ze kterých mám opravdu radost,“ prozradila své plány. Trápí ji problémy spojené s postcovidovým syndromem, díky nim stále dochází na transfuze. Do toho všeho se ještě uzdravuje po nepříjemné nehodě, kdy si nalomila tři obratle. Pravidelně chodí na rehabilitace a nosí na těle korzet.

Přerušení kariéry

Není to poprvé, co zpěvačka na nějakou dobu opustila koncertní prkna. Kariéru už jednou přerušila, tenkrát to bylo kvůli manželovi. „Ono to tenkrát bylo také tím, že jsem byla hodně unavená prací a měla pocit, že už jsem všechny písničky odzpívala… Věděla jsem, že Štefan je člověk, se kterým chci být a který mi stojí za to. Chtěla jsem se přednostně věnovat vztahu, protože předtím jsem vždycky dávala přednost kariéře. Jinak svoje povolání zbožňuju. Beru ho jako poslání a potřebuju ho k životu. Ale tehdy jsem měla velmi silný pocit, že chci dát přednost svému soukromí, a tak jsem to udělala," svěřila se časopisu Vlasta.