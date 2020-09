Hana Zagorová je stále v nemocnici kvůli koronaviru, fanoušci ji šokovali

Fanoušci ji pořádně překvapili tím, jak rychle vykoupili velkou část lístků. Hana Zagorová je přes svůj pokročilý věk velmi známou a úspěšnou zpěvačkou, která je stále žádaná.

Na vrcholu kariéry byla na přelomu 70. a 80. let. Je neúspěšnější zpěvačkou co se týká počtu Zlatých slavíků hned po Lucii Bílé. V kategorii zpěvačka jich mezi lety 1977 až 1985 získala devět. Na počátku 90. let si vzala o deset let mladšího Margitu.