Hana Zagorová dojetím plakala: Nečekané narozeninové překvapení pod balkónem

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová oslavila jubilejní 75. narozeniny. Kvůli zdravotnímu stavu ale musela hvězda odložit plánovaný koncert s oslavou. Nejbližší přátelé zpěvačky pro ni však připravili překvapení, na které bude ještě dlouho vzpomínat.

Hana Zagorová se po roční covidové pauze nemohla dočkat na letní sezónu, očekávané koncerty ale musela kvůli nečekaným zdravotním komplikacím zrušit.

Zpěvačka minulý rok prodělala koronavirus a skončila v rukách lékařů, nemoc jí navíc rozházela krvinky, se kterými se léčí už mnoho let. I když se hvězdě podařilo zabijácký vir překonat, následky si bohužel nese dodnes.

Zagorovou postihl takzvaný postcovidový syndrom, který způsobuje únavu, dušnost a další nepříjemné příznaky, které ji donutily k nechtěné pauze. Ani v domácím prostředí se ale zpěvačka nenudí, plánuje zimní koncerty a navíc se dočkala velice dojemné oslavy narozenin.

Zagorová plakala dojetím, pod okny jí zahrála kapela

Na své jubilejní 75. narozeniny plánovala Hana Zagorová koncert v Lucerně, kde měla mít i oslavu. Akci ale musela hvězda ze zdravotních důvodů zrušit, tak se její přátelé rozhodli překvapit ji doma.

"Tak si představte! BBand mi přišel zahrát pod balkon k narozeninám. A Štefan to věděl a neprásknul mi to. To bylo tak krásný, nikdy na to nezapomenu! Děkuju," rozplývala se Zagorová na Facebooku a Instagramu nad nečekaným dárkem, který ji rozplakal dojetím.

Manžel zpěvačky, Štefan Margita navíc celé překvapení zaznamenal na video, pod kterým Zagorové začaly chodit stovky přání od fanoušků i kolegů z branže. I my přejeme krásné jubilejum a hlavně mnoho zdraví.

Hana Zagorová byla z překvapení dojatá.