Hana Zagorová se na pódia jen tak nevrátí: Přiznala nepříjemnou nemoc

Zpěvačka Hana Zagorová v posledních letech hodně bojuje se svým zdravím. Nejdříve ji skolil covid, následně kvůli dlouhodobému onemocnění krve zkolabovala a strávila nějaký čas v nemocnici. Po čase to vypadalo, že je Hana Zagorová v plné síle a brzy se opět vrátí na pódia, teď ale přiznala další nemoc, která jí vystupování před davy fanoušků znemožňuje.

Fanoušci doufali, že se konečně dočkají návratu Haničky Zagorové na pódia, jenže před pár dny zpěvačka vydala tiskovou zprávu, ve které sdělila, že se na koncertování stále ještě necítí. Hana Zagorová musela v poslední době řešit různé zdravotní problémy, když se konečně zdálo, že jsou neduhy pryč a zpěvačka to opět bude moci na pódiu rozbalit tak, jak byla zvyklá, zlomila si několik obratlů. Jak totiž přiznala v televizním magazínu Showtime, trpí osteoporózou.

Léčí se doma

Osteoporóza způsobuje úbytek kostní hmoty a dochází při ní tedy k řídnutí kostí. Ty jsou pak mnohem náchylnější ke zlomení. „Zlomila jsem si tři obratle. Pak ještě jeden nad nimi,” prozradila legendární zpěvačka, jak na tom v současné době je. Kvůli zlomeninám musí nosit korzet, aby byla její páteř zafixována. „Ještě pořád jsem v korzetu, ale je to lepší, musím říct. Tak to mě těší, ale ještě to pořád není ono,” řekla s úsměvem a přinesla tak fanouškům alespoň nějakou dobrou zprávu.

Čas rozhodně neztrácí

I když je Hanička Zagorová v domácím léčení, rozhodně se jen tak nepoflakuje. Přestože sama přiznává, že tráví spoustu času v posteli, protože zkrátka musí, začala chystat novou desku. „Už mám sedm písniček a některé jsou opravdu moc a moc krásné, tak se na to moc těším,” radovala se zpěvačka.

Hana Zagorová se pochopitelně ale nejvíce těší na to, až bude moci opět vystupovat před svými fanoušky. Na to si ale její obdivovatelé i ona sama budou muset ještě nějakou dobu počkat. „Až to bude vypadat dobře, až budu podávat takový výkon, jaký jsem zvyklá, tak se rozeběhnu a budu tam. Zatím to na rozběhnutí, musím říct, není,” dodala Hana Zagorová.