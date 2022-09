Osudové vztahy Hany Zagorové: Románek s Vágnerem i odchod od Harapese

Zdroj: Profimedia

Když před několika dny zemřela legendární zpěvačka Hana Zagorová, pro mnohé se zastavil svět. Jinak to jistě nebylo ani pro její osudové muže, kteří zůstali po celý život v jejím srdci. Hanka byla totiž dáma, kterou všichni milovali pro její dobrotu, empatii a ctnost.

Zpěvačka Hana Zagorová se od mládí potýkala s velkými zdravotními problémy, ale ani to jí neznemožnilo užívat si život plnými doušky. Milovala společnost, hudbu, tanec a zábavu. Bývala hvězdou večírků a nejen muži rádi trávili čas v její společnosti.

Než potkala svou životní lásku, operního pěvce Štefana Margitu, prošla několika vztahy, které sice nedopadly, ale Hanka si z nich odnesla přátelství na celý život.

Nejprve se Hanka bláznivě zamilovala do svého kapelníka Karla Vágnera, který se sice lásce nebránil, ale po pár schůzkách milenci došli k závěru, že spolu raději budou jen spolupracovat a přátelit se.

"Řekli jsme si s Karlem, že tak, jak se nám spolu úžasně pracuje, cítíme oba stejné mantinely, tak v soukromí bychom se zabili. Ale chtěla bych podotknout, že to krátké, co jsme spolu vztahově prožili, bylo pro oba moc krásné a užili jsme si to,“ prozradila zpěvačka ve své knize Naprosto nezbytná Hana Zagorová.

Baleťáka Harapese opustila kvůli opernímu pěvci Margitovi

Poté krásná blondýnka poznala baleťáka Vlastimila Harapese. Těžko říci, co ji na zženštilém tanečníkovi, o kterém se dlouhá léta spekuluje, že dává přednost spíše pánské společnosti, uchvátilo, ale vzala si ho. Problém začal být po jištění, že kvůli zdravotním problémům nemůže mít Hana děti. Rozhodli se tedy potomka adoptovat. Ale ani to nevyšlo a Hanka se psychicky zhroutila.

"Byla to holčička, která měla rodinu. Neměla jsem ji ani týden, když někdo donesl její babičce, že ji mám adoptovat, a ona se ozvala. Najednou byl konec. A já si uzavřela celou tuto kapitolu. Vím, že mi prostě není přáno," řekla před časem Zagorová časopisu Téma.

Pak už zpěvačku s Harapesem nic nedrželo a jejich vztah brzy vyšuměl. Jistě za to mohla i skutečnost, že se Zagorová zamilovala do operního pěvce Štefana Margity. Rozhodla se tedy Harapese opustit. Ten jí v cestě nestál.

Margita se o zpěvačku příkladně staral až do konce jejích dnů

Hned, co byla Hanka rozvedena, Štefana Margitu si vzala a po jeho boku strávila krásných 30 let. Svého chotě doprovázela po celém světě a často ho upřednostňovala před svou kariérou. Zagorová mu vytvářela zázemí a starala se, aby mu nic nechybělo. Margita jí to ale před více než rokem, kdy zpěvačka dostala covid, a poté se přihlásily nelehké následky, vrátil. Od své milé se nehnul a příkladně se o ni staral až do posledních dnů.

Hana Zagorová zemřela náhle 26. srpna v nemocnici, kdy u ní její životní láska seděla a držela ji za ruku. Nedožila se 76. narozenin, které by oslavila dnes a jak jinak než se svým milovaným šampíčkem v ruce a věrným manželem po boku.