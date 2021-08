Hana Zagorová: Následky covidu jí ničí život! Co všechno musí dělat jinak?

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová minulý rok prodělala těžkou formu covidu a následky si bohužel nese dodnes. Známá zpěvačka ze dne na den zrušila všechny naplánované koncerty a kvůli postcovidovému syndromu musí dodržovat striktní pravidla.

Hana Zagorová byla plná života a energie, než se minulý rok na podzim nakazila zákeřným koronavirem. Zpěvačka po pár dnech skončila s vážným průběhem v nemocnici a nakazila i svého manžela Štefana Margitu.

Margita měl pouze lehkou formu covidu a tak na rozdíl od své ženy neskončil v péči lékařů. "V žádném případě to není chřipka. Ve chvíli, kdy jste navázána na jiné onemocnění, je to velmi nepříjemný a v podstatě vám to poničí celý organismus," řekla tehdy Zagorová pro CNN Prima News.

"To, co prožila Hanka, opravdu nebyla legrace. Už jen to, že první týden měla denně čtyřicítky horečky, strašný stav. Nikomu to nepřeju," doplnil Margita svou manželku. Zagorová se do nemocnice musela vrátit dvakrát, podruhé se dozvěděla, že jí covid vážně rozhodil krvinky. Tím ale trápení zpěvačky bohužel neskončilo.

Postcovidový syndrom se rozrůstá, může mít vážné i trvalé následky

Postcovidový syndrom se objevuje u pacientů stále častěji a může mít pro každého trochu jiné následky a příznaky. Jedinci zatím popisují například celkovou slabost, neustupující únavu s pocitem naprostého vyčerpání, který se může rozvinout až v chronický únavový syndrom. Časté jsou bolesti kloubů a svalů po celém těle, bolesti břicha a hlavy. Ty mohou navíc vyústit až v pravidelné migrény. Dochází také ke ztrátě čichu a chuti, opakují se zvýšené teploty a horečky. Mnoho lidí po prodělání covidu trpí dýchavičností, dlouhodobým kašlem, či bušením srdce.

Právě únava a problémy s dýcháním donutily Hanu Zagorovou zrušit všechna domluvená vystoupení.

"Ona má postcovidový syndrom a lékaři jí doporučili, aby si dala pauzu, než zase vyjde na jeviště. Je doma a zaplať pánbůh je v pořádku. Byla opravdu dlouho v nemocnici a kvůli tomu se u ní stále objevovala únava. Přišla během hodiny. Lékaři jí tak řekli, aby se nejdříve dala úplně do pořádku a až pak začala zase koncertovat. Její tělo by nemuselo nápor koncertů, které měla před sebou, dobře snášet a samo by si rychle řeklo o pauzu," vysvětlil Štefan Margita Expresu.

"Nic dalšího jí nedoporučili. Jenom odpočinek a vitamíny. Bude odpočívat doma. Do Španělska se vracet nebudeme," dodal Margita s tím, že nyní je sice stav jeho ženy o něco lepší, ale ještě nedávno byla velmi unavená.

Zagorová a Margita se doma nenudí, střídají se ve vaření

"Hanka vlastně normálně funguje. Nesmí se ale stresovat, přepínat a poskakovat po jevišti," svěřil se Štefan Margita Blesku.

Domácí izolaci ale berou manželé s humorem sobě vlastním a čas si krátí v kuchyni. "A tak jsme doma a snažíme se každý den si nějak zpříjemnit. Třeba dneska Hanka udělala fantastický meruňkový knedlíky, a tak se těší, že zase já jí udělám francouzské brambory, které ode mě miluje, nebo palačinky s marmeládou podle mé maminky," prozradil Margita, který se o svou ženu vzorně stará.

Nezbývá než Haně Zagorové popřát co nejrychlejší uzdravení a návrat na pódia.

