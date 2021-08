Haně Zagorové se lepí smůla na paty: Další zdravotní komplikace!

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová se těšila po roční pauze na letní sezónu, bohužel ji ale postihl postcovidový syndrom a tak musela zrušit všechny naplánované koncerty. Zpěvačka navíc v posledních dnech řeší další nepříjemný zdravotní problém!

Hana Zagorová minulý rok prodělala těžkou formu covidu, kvůli které musela zůstat několik dní v nemocnici pod dohledem lékařů.

Když zpěvačku konečně propustili do domácího ošetřování, ozvala se její nemoc krve, se kterou bojuje dlouhé roky. Vzácná nevyléčitelná nemoc se projevuje zvýšeným rozkladem krvinek a u Zagorové se naplno projevila v 70. letech poté, co prodělala tuberkulózu.

Poté, co se hvězda dostala z nejhoršího a těšila se na letní koncerty, přišla další rána v podobě postcovidového syndromu. "Moji milí, vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu stavu důsledkem loňského prodělání covidu, musím respektovat doporučení lékařů, a bohužel zrušit od 5.8. do 30.10.2021 veškeré svoje koncerty. Je mi to strašně líto. Hanka," oznámila nedávno Zagorová na svém Facebooku.

Zpěvačce se lepí smůla na paty, rupla jí záda!

Hanka Zagorová nese zrušené koncerty velice těžce, po více než roční covidové pauze se totiž na pódia těšila více, než kdy dřív.

Osud je ale k hvězdě krutý a k únavě způsobené postcovidovým syndromem si zpěvačka zablokovala záda.

"Hanka chtěla podvázat rajčata na našem balkóně. Najednou zařvala a úplně jí rupla záda. Kdybych tam nestál, tak spadne a nevím, jak by to dopadlo," prozradil manžel Zagorové, Štefan Margita v pořadu Showtime.

Hana Zagorová: Nevím, kolik toho ještě unesu

Zpěvačka zatím nese veškeré nástrahy osudu statečně, sama ale přiznává, že už je toho na ni hodně.

"Říká se, že pánbůh nebo universum naloží člověku tolik, kolik unese. Já teda nevím, co si o mně ten pánbůh nebo universum myslí. Opravdu mně se zdá, že už mi nakládá opravdu hrozně. Protože jak jsem z toho nešťastná, tak z těch nervů mně rupla záda. Ale děsně," svěřila se Hana Zagorová výše zmíněnému webu.

Největší oporou v těžkých chvílích je pro hvězdu její manžel Štefan Margita , který se o svou ženu vzorně stará. "Štěfíček je svatý muž. Stará se o mě senzačně. Sama přiznávám, že já být na jeho místě, párkrát bouchnu dveřma. Má úžasnou trpělivost," uzavřela.