Hana Zagorová stále není fit, ruší všechna vystoupení a léčí se doma

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová už přes rok a půl bojuje s vážným postcovidovým syndromem. Ačkoliv se hvězda snaží co nejdříve vrátit na pódia, kvůli zdravotnímu stavu musela zrušit další nasmlouvaná vystoupení. Fanoušci začali mít navíc o zpěvačku veliké obavy, jelikož přestala komunikovat skrze sociální sítě, jak se jí tedy daří a vrátí se ještě někdy ke svému milovanému řemeslu?

Hana Zagorová na podzim roku 2020 onemocněla covidem a od té doby šel její zdravotní stav od desíti k pěti. Zpěvačka měla náročný průběh nemoci a skončila v péči lékařů, ani poté se ale její stav příliš nezlepšoval.

Brzy se ukázalo, že Zagorová trpí takzvaným postcovidovým syndromem, který jí způsobil celou řadu vedlejších komplikací, kvůli kterým musela rušit jeden koncert za druhým. Při kolapsu ve svém bytě si navíc nalomila několik obratlů, což ji opět narušilo pracovní plány.

Fanoušci věřili, že se jejich oblíbená hvězda vrátí na pódia co nejdříve, před pár dny ale na oficiálních stránkách přistála další znepokojující zpráva.

Zrušení všech koncertů

Zagorová měla ještě nedávno na svém webu vypsané termíny svých nastávajících koncertů, na poslední chvilku se ale rozhodla je zrušit. Náhradní data pro vystoupení prý vydá, až když si bude jistá, že je zvládne odzpívat bez potíží.

"Moji nejmilejší, bolavá záda v důsledku prasklých obratlů, mě stále velmi omezují a musím bohužel respektovat doporučení lékařů a odložit návrat na pódia. S producenty jsme se dohodli na zrušení všech koncertů, do doby, než se vám budu moct předvést ve formě, jak mě znáte," oznámila Zagorová na Facebooku.

"Ale abych vám i sobě udělala alespoň trošičku radost, začali jsme vybírat písničky na novou desku, kterou uděláme letos a od dubna zase začneme s Randem na Instagramu. Těším se na vás a doufám, že to bude brzy," dodala zpěvačka optimisticky.

Nejsem v nemocnici, žiju

Po nepříliš optimistickém oznámení Hanky Zagorové se začaly rojit informace o tom, že skončila opět v nemocnici, tuto zprávu ale hvězda rychle vyvrátila.

"Nebojte! Žiju a nejsem v žádné nemocnici. Jsem doma se Štefanem a máme se dobře," uklidnila Zagorová své fanoušky v rozhovoru pro Blesk.

"Necítím se ještě úplně dobře a myslím, že by to na mně bylo i znát. A to si moji fanoušci opravdu nezaslouží - a já také ne," uzavřela. Nezbývá než Haničce popřát mnoho zdraví a snad se brzy vrátí na pódia v plné síle.