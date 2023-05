Sestra Zagorové je vážně nemocná: Zrak může úplně ztratit během několika týdnů

Zdroj: Profimedia

Evelyn Bečvaříková je sestrou Hany Zagorové a ačkoliv nikdy neprahla po slávě, fanoušci zesnulé zpěvačky mají o její život pochopitelně zájem. Příbuzná slavné hvězdy na tom ale poslední dobou není zdravotně nejlépe. Trpí nemocí zraku, kvůli které postupně slepne.

Hana Zagorová v mládí prodělala tuberkulózu a následky vážné choroby si nesla celý život. Zpěvačka tehdy strávila v sanatoriu několik měsíců, kde ji lékaři dávali dohromady. "Úplně na začátku mě hlídali, protože se báli, že spáchám sebevraždu, ale to bylo předtím, než mě poznali. Mě samotnou by něco takového nenapadlo. Jsem fatalistka, typ, který ví, kdy je zapotřebí zabojovat, a který ví, že se nic jiného nedá dělat. Přijala jsem to, věděla, že chci být zdravá, a chovala se tak, jak po mně vyžadovali. Sice to stálo půlrok života, ale co naplat," zavzpomínala Hanka ve své knize.

Ačkoliv se nakonec uzdravila, nemoc na ní napáchala následky a celý život pak musela pravidelně docházet na transfuze. "Je to o řádu. Když se s tím naučíte žít a nemoc vám to dovolí, dá se to zvládnout velmi dobře, v podstatě bez problémů. Nazývá se to paroxysmální hemoglobinurie – rodí se nekvalitní červené krvinky, které dřív odumírají," dodala zpěvačka a přiznala, že to pro ni velice bolestivé téma.

Nyní vážné zdravotní problémy řeší i její sestra Evelyn Bečvaříková, která postupně přichází kvůli vážné diagnóze o zrak.

Sama si dojde maximálně nakoupit

"Mám makulární degeneraci, věci už poznávám především po hmatu," svěřila se sestra Hany Zagorové v rozhovoru pro ahaonline.cz. Jelikož se nemoc nedá léčit a jen se zhoršuje, Evelyn už téměř nikam nechodí. Maximálně si dojde nakoupit a velikou oporou jsou jí v těchto těžkých časech syn Jan a vnoučata, kteří se o ni starají.

Podle odborné oční kliniky Lexum je věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) závažné onemocnění očí, které může vést až k rychlé a závažné poruše zraku. Nemoc se vyskytuje nejčastěji u osob starších 65 let, ale může se objevit už i dříve a rozlišují se dvě formy- vlhká a suchá. Suchá forma VPMD postihuje zhruba 90 % pacientů. U přibližně 10 % z nich dochází k výrazné ztrátě zraku. Sítnice se časem ztenčuje, odumírá a ztrácí svoji funkci. Zraková ostrost, a tím schopnost vidět detaily, se tak zhoršují pozvolna. Vlhká forma VPMD postihuje přibližně 10 % pacientů, ale zhruba 90 % z nich bez léčby přijde o použitelný zrak. Při vlhké formě makulární degenerace dochází k abnormálnímu prorůstání nových cév do žluté skvrny (makuly). Cévy propouští tekutinu. Jejím hromaděním vzniká otok makuly a při závažnějším postižení může dojít ke krvácení. Degenerace způsobuje postupné zhoršování centrálního vidění. Ke ztrátě zraku pak dochází rychle, obvykle během několika týdnů či měsíců.

Kromě zraku navíc Bečvaříkovou trápí i další zdravotní obtíže, kvůli který nedorazí na vzpomínkový koncert do O2 areny, který se bude konat v prosinci v Lucerně. "Ráda bych tam byla, ale vážně už to nezvládám. Nevidím. A sedět taky nevydržím. Jsem ráda, že jsem se mohla se synovou pomocí zúčastnit aspoň v kostele zádušní mše za Hanku. Tam jsem být ale musela," uzavřela Evelyn.

