Hana Zagorová o svých příbuzných nikdy nemluvila: Důvod nezná ani její sestra

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Hana Zagorová ráda mluvila o svém manželství se Štefanem Margitou, svém životě a pochopitelně i o své hudbě. Jednomu tématu se ale spíše vyhýbala, a to své vlastní rodině. O té takřka nikdy nic neřekla. A dokonce se s některými ze svých příbuzných ani nevídala.

Přestože se Hana Zagorová nikdy společnosti nestranila a ráda přijímala pozvání do různých pořadů, ve kterých se smíchem vyprávěla zábavné historky ze svého profesního života, o své rodině takřka nikdy nemluvila. A nebylo to jen kvůli tomu, že by chtěla chránit soukromí svých blízkých, ale také proto, že se z částí své rodiny vůbec nevídala.

Jiná odpověď není

Proč tomu tak bylo, nikdo neví. Dokonce ani sestra Hany Zagorové Evelyn Bečvaříková. „Nemluvila o nich a nestýkala se s nimi. Tak to prostě bylo, jinak odpovědět neumím,” nechala se Evelyn slyšet v rozhovoru pro Blesk. Právě se sestrou si ale byla Hanka velmi blízká. A není se čemu divit. Společně si totiž prožily mnoho hezkého i zlého. Například i začátek nevyléčitelné nemoci, kterou Hana Zagorová trpěla od mládí. „Tenkrát jsem chodila na Vysokou pedagogickou školu v Ostravě a Hanka byla v sanatoriu v Opavě. Jezdili jsme za ní každý týden,” vzpomínala Evelyn.

Toužila po dětech

Právě v důsledku nemoci se Hana Zagorová nikdy nedočkala vlastních dětí, po kterých zpočátku nesmírně toužila. S jedním z jejích partnerů se jí dokonce podařilo otěhotnět. Jak ale zpěvačka před lety uvedla v pořadu 13. komnata, lékaři měli obavy o správný vývoj plodu, a tak Hanka raději podstoupila interrupci.

Se svým pozdějším manželem Vlastimilem Harapesem se pak rozhodli pro adopci. A zpočátku se zdálo, že se konečně dítěte dočkají. „Ono to vypadalo velmi dobře s tou adopcí a pak mě o to dítě někdo, kdo se o něj měl starat, připravil. Což, jak jsem zjistila, je velmi snadné,” povzdechla si Hana Zagorová, kterou nakonec velké zklamání zcela připravilo i o touhu mít dítě.