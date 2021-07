Hana Zagorová a Štefan Margita na dovolené: Manželé si užívají jako zamlada

Hana Zagorová a její manžel Štefan Margita vyrazili na exotickou dovolenou. Loni zpěvačka prodělala těžký průběh covidu, o to více si nyní cestování za sluncem užívá.

Hana Zagorová se i s manželem Štefanem Margitou minulý rok nakazila koronavirem. Zatímco operní zpěvák měl slabší průběh nemoci, jeho ženu museli na několik dní hospitalizovat.

"Je to strašná mrcha, tenhle virus. Už je to docela fajn, ale nebylo to tak úplně příjemný, mám-li říct pravdu. Opravdu to dá člověku, té jeho fyzické schránce, hodně zabrat," přiznala zpěvačka Blesku.

Covid navíc hvězdě rozházel červené krvinky a proto se musela vrátit do péče lékařů. "Ta mrcha mi rozhodila krvinky," postěžovala si.

Manželům se plní pracovní kalendář, předtím si vyrazili na romantickou dovolenou

Hance Zagorové i Štefanovi Margitovi se konečně po roční pauze začínají plnit kalendáře pracovními příležitostmi.

Zatímco se zpěvačka připravuje na svůj velkolepý narozeninový koncert v pražské Lucerně, její manžel vydává sólovou desku.

Není divu, že si dvojice o to více užívá na dovolené ve Španělsku. Margita se Zagorovou poslali svým fanouškům pozdrav z bazénu, kde dováděli jako zamlada.

Jsme v bazénu sami a bez roušek, hlásí zpěvačka ze Španělska

Díky covidové situaci si Hana Zagorová se Štefanem Margitou dopřávají na dovolené naprostý klid bez turistů.

"Jee, alespoň týden v Malaze, všichni tu vyhrožují, že bude 43 stupňů, ale zatím to nevypadá a voda to jistí. Jsme v bazénu sami, takže bez roušek a to je super. Moc zdravíme a těšíme se na vás," napsala Hana Zagorová ke společnému snímku, který nahrála na Instagram.

I po třiceti letech jsou Margita se Zagorovou jako dvě hrdličky a patří k nejstabilnějším párům českého showbyznysu.

Manželé si užívají na dovolené ve Španělsku.