Emotivní slova Margity o Zagorové: Stačí sekunda a ztratím ji, přiznal

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Hana Zagorová se už dlouho dává zdravotně dohromady. Po nedávném kolapsu se jí daří lépe a lépe. Největší oporu při uzdravování má popová legenda ve svém manželovi, Štefan se od ní nehne ani na sekundu.

Péče o Hanku

Margita prozradil slovenskému portálu Nový čas, že od prvního kolapsu zpěvačky, který byl minulý rok v září, z ní nespatřil oči. „Od té doby nebyla sama ani sekundu! Vím, že se vždy může stát všechno a já ji nadobro ztratím. A to bych nepřežil," přiznal otevřeně. Štefan je natolik vzorný manžel, že dokonce Hance i vyvařuje a to pořádně zdravě. Podělil se o jednoduchý recept na hovězí polévku podle známého kuchaře Zdeňka Pohlreicha. „Zelenina sa dá nejprve zapéct na dvacet minut do rozpálené trouby. Potom ji vyndáme a přidáme do vody k masu a pomalu vaříme – asi tři a půl hodiny. Každý den Hance něco vařím, připravuji jí to, na co má chuť, o co mě požádá. Připravuji to pro ni s velkou láskou.“

Touha po společné dovolené

Hanka by si přála volnější režim, ráda by zaletěla i do Španělska, kde mají se Štefanem byt. Dovolenou jim ovšem komplikuje neustálý dohled lékářů, který musí Hana mít, pravidelně dochází na transfuze. Zda do Španělska vyrazí, se teprve rozhodnou, plánují jet až na konci srpna. Už nyní si ale zpěvačka na chvíli z domu přeci jen odskočí, nedávno společně vyrazili na narozeniny dcery Štefanovy neteře.