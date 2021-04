Hana Zagorová promluvila o koronaviru: Přiznala, co jí lékaři zjistili

Populární zpěvačka Hana Zagorová na podzim loňského roku prodělala koronavirus. Průběh nemoci byl v jejím případě závažnější, a tak musela být dokonce hospitalizována v nemocnici. Nyní konečně prozradila, jaké komplikace se u ní v důsledku covidu-19 objevily.

Koronavirem se v Česku nakazilo již více než 1 milion lidí. Mezi nimi bylo pochopitelně i mnoho známých osobností. Na podzim roku 2020 se nejdiskutovanějším onemocněním současností nakazili i manželé Hana Zagorová a Štefan Margita. Zatímco u Štefana měla nemoc lehčí průběh, Hanka musela být hospitalizována.

Do nemocnice ji přivedly komplikace

Poté, co se i Hanky objevily vysoké horečky, které se nedařilo zmírnit, se zpěvačka raději nechala hospitalizovat. A dobře udělala! „Neměla jsem dýchací problémy, ale netřeba to podceňovat, potvora je to zákeřná,” nechala se slyšet nyní podle TN.cz v pořadu Snídaně s Novou. Zároveň dodala, že se u ní v důsledku koronaviru objevil oboustranný zápal plic. Naštěstí se ze všeho dostala a nyní se opět těší pevnému zdraví. Přiznává však, že jí velmi chybí konvertování.

„Už se nemůžu dočkat, potřebuji to k životu. Že si ti lidé zpívají vaše písničky, že jsou šťastní a odcházejí z koncertu šťastní a pak jsme šťastní i my. Doufám, že to bude velmi brzy,” reagovala na otázku, jak vnímá současnou dobu, ve které pochopitelně nejsou společenské akce možné.

Je to hned…

Kde přesně se zpěvačka před několika měsíci nakazila, není zcela jasné. Apelovala však na své posluchače, aby na sebe dávali pozor. „Je to hned… Já jsem měla dva úžasné kocnerty a nevyhnete se tomu, že na vás někdo skočí a chce vás obejmout. Dávejte na sebe pozor. Dodržujte pravidla, která považujeme za všeobecně důležitá. mysleme na to, že můžeme nakazit lidi, kteří jsou starší a nějakým způsobem nemocní. Pro ně může být koronavirus devastující,” vzkázala podle webu iDNES před časem.

Dnes už má za sebou zpěvačka i očkování a doufá, že pandemie brzy pomine. „Mám dny, kdy pláču. Ale snažím se tomu nepoddávat. Musíme najít něco, čím se zabavit,” řekla ještě ve Snídani s Novou. „Nesmíme se z toho hroutit. Všichni víme, že to musíme nějak přežít,” vzkázala ještě nakonec.

Zdroj: Youtube