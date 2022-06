Hana Zagorová kápla božskou, fanoušky její oznámení nepotěší

Zdroj: Profimedia

Oblíbená zpěvačka Hana Zagorová už dlouho oddaluje své koncerty. Za rušením termínů stojí její zdravotní stav. Minulý týden se vrátila z nemocnice, na sociálních sítích novinku oznámil její manžel. Nyní se ozvala fanouškům i sama Hana, prozradila detaily svého zdravotního stavu.

Zdravotní komplikace

Popová hvězda skončila v Ústavu hematologie a krevní transfuze po náhlém kolapsu. "Bylo to fajn, jsou tam senzační doktoři i sestry. Bylo o mě nádherně postaráno," řekla pořadu ShowTime. Legendární zpěvačku trápí zdravotní potíže už delší dobu. Fanouškům tak nechce dávat falešnou naději ohledně možného návratu na pódia, promluvila k nim zcela otevřeně a bez obalu. "Kdybych chtěla lhát, tak řeknu, že je všechno výborné a senzační a můžu zítra udělat koncert. Tak to ale ještě není. Bojuju a je to čím dál lepší."

Natěšení fanoušci na koncerty své oblíbené zpěvačky přitom čekají už více než dva roky. Hana se i se svým manželem Štefanem Margitou měla účastnit koncertu s názvem Konečně společně v 02 areně, i tento koncert byl nakonec zrušen, na Facebooku o tom informoval producent projektu Tomáš Sagl.



Zdravotní stav Zagorové se začal zhoršovat poté, co v září 2020 dostala koronavirus. Právě koronavirus znovu nastartoval její nemoc krve, kterou od dětství trpí. Několik měsíců ji pronásledoval i postcovidový syndrom.

Radost v rodině

Zpěvačka si alespoň může užívat svého ročního ''vnoučka'', vlastní děti sice kvůli nemoci krve nikdy neměla, ale i tak se se svým partnerem Štefanem Margitou stali v červnu 2021 prarodiči. Pár „adoptoval“ totiž kolegu Štefana, zpěváka Michala Kindla, díky jeho partnerce Barbaře se dočkali rozkošné vnučky Adeline.