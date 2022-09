Jak se z holky z Ostravy stala hvězda: Na vrchol Zagorovou dostala Duhová víla

Zdroj: Profimedia

Hana Zagorová pocházela z Ostravy. Díky studiu herectví na JAMU se ovšem velmi brzy přesunula do Brna. Její kariéra naplno odstartovala až v moment, kdy se definitivně přestěhovala do Prahy a začala vystupovat ve známých divadlech. Spolupracovala s největšími hvězdami své doby.

Už při studiu se zúčastnila soutěže Hledáme nové talenty, kde ji doprovázel Orchestr Gustava Broma. Na začátku kariéry se věnovala spíše herectví než zpěvu. Po několika činoherních rolích se ovšem rozhodla věnovat naplno jen pěvecké kariéře. V roce 1968 začala zpívat v kapele Sodoma a Gomora, poté hostovala v divadle Apollo a v programu Evy Pilarové. Nejdelší dobu strávila v divadle Semafor.

Osudové spolupráce

Zásadní pro její kariéru byla spolupráce s Orchestrem Karla Vágnera. Kapelník talentovanou zpěvačku doprovázel na podiích i v soukromém životě. V této době si zahrála i ve veleúspěšném filmu Trhák. Dalším mužem, který pomohl závratně k její velké popularitě, byl Jaroslav Uhlíř, který pro ni složil hudbu k písničce Já se vznáším. V roce 1977 vznikl nestárnoucí hit a to singl Duhová víla, kterou zpívala v duetu s Petrem Rezkem. Hanka se tehdy vezla na neuvěřitelné vlně úspěchu, získala devět Zlatých slavíků.

Přerušení kariéry

Zpěvačka koncertování přímo milovala. Kariéru přerušila jen jednou, a to tehdy, když doprovázela svého muže Štefana Margitu na jeho turné. Štefan jí byl za to velmi vděčný. "Vždy si budu cenit toho, že Hanka kvůli tomu, aby mě mohla doprovázet na zahraniční angažmá po celém světě, na čas přerušila svou koncertní kariéru. Přestože vím, co pro ni publikum a potlesk znamenají, tak o to víc si toho vážím a nikdy si toho vážit nepřestanu," vyznal se otevřeně Zagorové ve slovenském listu Nový čas.

Pořad s manželem

V roce 2000 se na televizních obrazovkách objevil pořad Hogo Fogo, ve kterém si Hanka společně s manželem Štefanem vyzkoušeli roli moderátorů. Společné turné s názvem Konečně společně měli naplánované na období, ve kterém propukla pandemie covid-19. Zrušené koncerty se bohužel už nikdy neuskuteční. Jedna z posledních věcí, které Hanka vytvořila, byla vánoční píseň s Markem Ztraceným. Pro zpěváka byl splněný sen si s Hankou zazpívat, k písni Vánoce jako dřív složil hudbu i text.