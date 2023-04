Hvězda z legendární S Club 7: S dětmi a bez peněz žije v temné kanceláři

Zdroj: Profimedia

Kapela S Club 7 vyprodávala v devadesátých letech koncertní haly a vydávala jeden hit za druhým. Dnes už je sláva kapely zašlá a její členové se tak rozhodně v penězích netopí.

Zpěvačka Hannah Spearritt skončila dokonce na ulici. Přiznala, že výdělky členů kapely byly v porovnání se zisky naprosto mizivé.

Život v kanceláři

Bývalý hvězda promluvila o těžké životní situaci pro deník The Sun. Před šesti měsící ztratila střechu nad hlavou a od té doby se snaží žít, jak se dá a to i s partnerem Adamem Thomasem a dvěma malými dcerami. „Majitel bytu, který jsme si pronajímali, ho potřeboval rychle prodat,“ prozradila. „Neměli jsme čas najít si něco nového. Mohli jsme zůstat v kamarádově kanceláři. Bylo to stresující, ale když musíte, tak se přizpůsobíte. Zvlášť když máte děti,“ svěřila se. Ve skromném prostoru slavili i Vánoce. „Lidé si myslí, že jsme všichni milionáři, ale bohužel to není pravda,“ přiznala otevřeně.

Vážná nemoc

Na Hannah se projevil dlouhodobý stres, díky kterému i onemocněla. „Prodělala jsem nemoc, která se na mně dost podepsala, nemohla jsem tři měsíce vstát z postele.“ Zároveň prozradila i to, že se chystá společně s manželem otevřít kavárnu, kterou nyní používá jako sklad pro jejich osobní věci. „Neotevřenou kavárnu jsme zaplnili našimi věcmi. Máme štěstí, že máme místo, kde to všechno uskladnit.“ K návratu do normálního života by zpěvačce mohl pomoct comeback kapely S Club 7, který ostatní členové chystají. „V tuhle chvíli je to S Club 6. Už brzo se definitivně rozhodnu… Záleží hlavně na tom, jak na tom budu po zdravotní stránce,“ dodala ke své účasti.

Hannah není jedinou členkou kapely, kterou postihly finanční potíže. V roce 2018 prodal člen kapely Paul Cattermole svou cenu Brit Award za téměř 1,8 milionu korun, aby mohl zaplatit účty. Během své kariéry si podle deníku Sun měla Hannah přijít na čtyři miliony ročně. Kapela byla na vrcholu slávy v roce 1998.