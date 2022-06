Chtěla bych normální rodinu: Hanychová vysvětlila, proč to nevyšlo s chirurgem

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová o víkendu přiznala další krach vztahu. Tentokrát to dvojnásobné mamince nevyšlo s pohledným chirurgem Andrejem Nikovem, se kterým randila necelých osm měsíců. Jaký byl důvod rozchodu? To prozradila Agáta během živého vysílání na Instagramu.

Agáta Hanychová zkoušela po rozvodu s Jakubem Prachařem najít štěstí například po boku makléře Zdeňka Turka, kameramana Marka Niessnera, producenta Tomáše Soboly, truhláře a účastníka Survivoru Adama Raitera, podnikatele Jana Loskota a majitele Wakeshopu Jiřího Hellera.

Poslední přítel se šťastnou číslovkou sedm ale nakonec také nebyl ten pravý. Hanychová už prý vztah s lékařem Adnrejem Nikovem ukončila před nějakou dobou, nechtěla ale rozchod ihned propírat na veřejnosti.

"Já jsem to nechtěla nijak medializovat, my jsme se nerozešli včera. Ono už to trvá takovej měsíc, co to bylo na hovno. Ale zase si říkám, že přeci nebudu zůstávat v něčem, co je na hovno. Je mi už 37 a nechci strávit zbytek života s někým, s kým to nebude ono," přiznala Agáta na Instagramu.

Není důležité jak chlap vypadá

Agátě Hanychové po oznámení rozchodu ihned začaly vypisovat fanynky, že byl Andrej fešák a je škoda, že jim to nevyšlo.

"Není důležitý, jak ten chlap vypadá. Je sice hezký, že říkáte, že byl hezkej, ale já jsem taky hezká. A o tom vzhledu to není, když to nefunguje," vysvětlila dvojnásobná maminka.

S Andrejem Nikovem se prý vídali jen zřídka kvůli jeho náročnému povolání a nebylo jednoduché ani zkoordinovat péči o čtyři děti. "Já myslím, že skloubit i dvě děti je poměrně složitý. Nechci vztah, kde se budu s tím klukem vídat jednou za týden. Přála bych si mít normální rodinu, což je asi taky těžký," postěžovala si Agáta svým sledujícím a dodala, že se do dalšího vztahu rozhodně nepožene.

"Já ani nevím, jestli budu ještě někdy někoho chtít," uzavřela Hanychová. Necháme se tedy překvapit, jak dlouho vydrží sama tentokrát.

