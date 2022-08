Agáta Hanychová drsně setřela fanynku, ta si dovolila komentovat Soukupa

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová je ze svého nového vztahu s Jaromírem Soukupem naprosto nadšená a naplno si užívá drahých darů i luxusních výletů po celém světě. Komu ale viditelně tuhne úsměv, je Jaromír Soukup. Nelze přehlédnout, že na nejnovějších videích mu spadly růžové brýle a začal si uvědomovat realitu života vedle influencerky. Fanoušci už dokonce Hanychovou varují, aby brzy neskončila opět na ocet.

Agáta Hanychová prožila několik romantických dní v New Yorku, kam ji vzal na výlet její partner Jaromír Soukup. Majitel TV Barrandov vlastní na Manhattanu byt s výhledem ve 35. patře a modelka si od prvního dne vše pečlivě zaznamenává na svůj mobilní telefon a následně sdílí své zážitky s fanoušky na Instagramu.

Na nejnovějších videích a fotkách si ale sledující všimli, že Soukup je na záběrech naprosto ztrhaný a pomalu mu z tváře mizí zamilovaný úsměv.

Většina komentujících se shoduje na tom, že majiteli TV Barrandov evidentně neustálé natáčení od Hanychové velice vadí a necítí se v tom komfortně.

Přestaňte ho natáčet

"Proboha, nenatáčejte ho pořád. Ten borec trpí jak sviňa. Brzy ho to přestane bavit," hromadí se stejné komentáře u videí Hanychové. "Připadá mi, že pan Jaromír se tváří docela otráveně kvůli tomu natáčení a focení," všímají si sledující otráveného výrazu Soukupa.

"Jako dobrý, jen pán vypadá, že to má za trest." "Jaromír je vyloženě nadšenej. Jsem zvědavá, jak dlouho tohle vydrží. Ze sexy Jaromíra je ztrhanej postarší pán," pouští se bez servítek fanoušci do nejsledovanějšího páru a většina z nich radí Hanychové, aby šlápla včas na brzdu, než o osudového partnera přijde.

"Výraz Jardy není únava z metra, ale dle mého je to únava z množství videí a fotek. Agáto, ať to nepřeženeš. Chlapa tohle dlouho nebaví, je to váš čas, přejeme vám to všichni, ale dle mého to on nedá. Krásné je ukázat, že je láska, ale nepose*eme se, když vás týden neuvidíme. No, držím palečky," shodují se dámy v diskuzích. Zatím si ale nezkrotná dvojnásobná maminka příliš k srdci jejich připomínky nebere a dál fanaticky natáčí vše, co vidí. Jedné ze slečen dokonce odepsala, že Soukupovi neustálé sdílení jeho osoby vůbec nevadí. "Je mu to úplně jedno, můžete být v klidu," tvrdí sebejistě Agáta.

Hanychová nepustí telefon z ruky