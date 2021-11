Nový soutěžící za Agátu Hanychovou? Adam Kajumi vyděsil obyvatele vily

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová opustila LIKE HOUSE a ostatní soutěžící s napětím očekávali, kdo nejstarší influencerku nahradí. Velikým šokem byl pro partičku příchod Adama Kajumiho, který ovšem není novým účastníkem, přesto ale ostatním svým zjevením ve vile způsobil menší infarkt.

Zdroj: TV PRIMA

Nový týden ve vile LIKE HOUSE začal šokem! Po víkendu přivítala partu influencerů jako vždy virtuální moderátorka Lucia.

"Vítám vás zpátky! Kristal, minulý týden si zmiňovala, že se ti špatně usíná o samotě. Přemýšlela jsem, jak to vyřešit. Ano, tušíte správně. Přivítejte, prosím, nového účastníka LIKE HOUSE," oznámila Lucia obyvatelům vily.

V tu chvíli se ve vile objevil influencer z první řady, Adam Kajumi, což bylo pro všechny veliké překvapení. "Takovej šok! No, to ne! Myslel jsem si, že přijdou všichni a bude challange jednička vs dvojka. Byl jsem z toho nesvůj. Říkal jsem si, že si lupnu neurol, protože tohle by nebylo úplně příjemné," zareagoval Tadeáš. Adam nakonec přiznal, že šlo pouze o planý poplach. "Je to sranda, přišel jsem vás jen pozdravit, nebudu tady s vámi. Jsem dneska Frescootův řidič. Přijde někdo, kdo je krásnější a zajímavější," vysvětlil Kajumi.

Zdroj: TV PRIMA

Za Hanychovou nastoupila do vily mladá posila



Agáta Hanychová opustila minulý týden ve středu reality show LIKE HOUSE 2 po pouhých osmi dnech. Jako nová posila do vily dorazila dvacetiletá Anastázie Chomičová. Influcencerka je známá na sociálních sítích pod přezdívkou satnady. Na Instagramu ji sleduje přes čtyřicet pět tisíc fanoušků, na Tik Toku přes sto tisíc. "Jsem tiktokerkou, začínající youtuberkou a tatérkou. Pocházím z Běloruska, ale aktuálně žiju v Karlových Varech. V Česku jsem už nějaký ten pátek a myslím, že jsem se tady docela dobře aklimatizovala. Můj obsah na TikToku je o tetování, oblečení a umění. Dělám tzv. customs, což je předělávání basic oblečení do alternativních stylů. Tím se snažím svým divákům předat myšlenku, aby byli víc originální a nebáli se vyčnívat z davu. Na YouTube se věnuju tetování, tutoriálům, tipům a trikům," říká o sobě nová účastnice reality show.

Zajímavostí na Chomičové je, že si nechala vytetovat logo LIKE HOUSE ještě předtím, než se vůbec do projektu dostala.

V LIKE HOUSE 2 plánuje Anastázie opustit svou komfortní zónu. "Celodenní natáčení a částečná izolace s lidmi, které neznám jsou faktory, které určitě ovlivní můj vnitřní klid a já se s tím budu snažit poprat. Je to v podstatě taková challenge, která akorát trvá několik týdnů. Myslím si, že se setkám se spoustou negativních ohlasů vzhledem k mému vzhledu a vystupování, ale zároveň se těším na nové příležitosti a zkušenosti."

Přemýšlím jiným způsobem, tvrdí Chomičová

"Nejsem si jistá, zda jsem něčím vyloženě odlišná. Připadá mi, že snad všichni influenceři si dnes jsou velmi podobní, ale možná bych zmínila to, že jsou věci, které vnímám zcela opačně, než lidé zde. Hrubě řečeno, mám odlišný pohled na věci nebo situace a přemýšlím malinko jiným způsobem," popisuje se Anastázie.

Z nástupu do vily prý měla smíšené pocity. "Ze začátku jsem byla neskutečně vyděšená. Najednou když jsem uprostřed všeho dění, bylo náročný se cítit v klidu. K večeru jsem si ale už poměrně zvykla a poznala všechny účastníky což mi dodalo sebevědomí. Řekla bych tedy, že moje pocity jsou dost smíšené, ale vím, že zítra už to bude opět jinak. Po prvním dni je poměrně složité říct s jistotou kdo mi je a kdo není sympatický, protože vím, že se tady může vše během pár sekund změnit. Každopádně co se týče prvního dojmu, tak jsem si hned oblíbila Tadeáše. Zatím, ale není nikdo o kom bych mohla s jistotou říct, že si s ním nebudu rozumět," sdělila Chomičová své první dojmy.

Zapadne Anastázie mezi ostatní?