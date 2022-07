Agáta Hanychová dojala fanoušky videem: Mapuje nerozlučné přátelství

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se na Instagramu vyznala ze svých citů k nejlepší kamarádce, se kterou ji pojí celoživotní přátelství. Dvojnásobná maminka sdílela dojemné video, kde zmapovala dlouholetý vztah, který přečkal dobré i zlé časy.

Agáta Hanychová je sice mediálně známá osobnost, opravdové kamarády by ale mohla spočítat na prstech jedné ruky. Stálou kamarádkou Agáty je už dlouhé roky Eliška Beránková, která se sem tam ukáže na facebooku své slavné "nejky".

Dívky se seznámily před více než třiceti lety a jejich přátelství vydrželo dodnes, čehož si Hanychová považuje a svou kamarádku si náležitě hýčká.

K narozeninám nahrála Agáta Elišce video, které odráží jejich dlouholetý vztah.

Občas zataženo, občas trakaře

Narozeninové video je sestřihané ze společných fotek Agáty s Eliškou a vtipné komentáře k nim psala evidentně Beránková.

"Tak přibližně tady to začalo. Občas zataženo, občas trakaře. Před tím, než si objevila make up. Drsňačky. Matky na tripu. Modelíny. Kdo má cukroví od Gucci? Ve špulení se začínám zlepšovat. Královna dětských mejdanů. Krasavice. Záchodovka musí být. Umíš to i bez špulení. Teď už ne tak drsná. Štěstí, že jsou ty filtry. Občas zamyšlená. Velmi překvapená. Moje láska. Krásné narozeniny," stojí v heslovitých popiskách u videa, kde se střídají snímky od dětství kamarádek až po dnešní dny.

Hanychová už ostatně svou nejlepší kamarádku opěvovala v minulosti. Před třemi lety s ní například slavila silvestr. "Je pár lidí, na které se můžu spolehnout a je jedno, jaká je denní doba, měsíc, rok. Jsou kámoši, které máš od 3 let a zůstanou ti napořád. Můžeš přijet na návštěvu bez ničeho, lehnout si na gauč, dát jí děti, zavolat jí ve dvě ráno a vždy je tu pro tebe. První silvestr s mojí, která mě nikdy neopustí," napsala tehdy Agáta.

Dívky se znají odmalička