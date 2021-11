Hanychová se pustila do Klusové: Kupuje drahý věci a hraje si na Matku Terezu

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová před týdnem nastoupila do vily Like House a už v druhé epizodě ukázala svůj ostrý jazýček. Známá provokatérka se v reality show pustila do Tamary Klusové a rozhodně si nebrala servítky!

Agáta Hanychová to nemá mezi mladšími účastníky v LIKE HOUSU jednoduché. Dvojnásobná maminka hned první den zjistila, co si o ní ostatní soutěžící myslí. Influeceneři nenechali na Agátě nit suchou a nazvali ji přízvisky jako zlatokopka, odtažitá, arogantní, namyšlená a falešná.

"Když jsem si přečetla, co si o mně myslí účastníci vily, tak mě to vlastně ani nepřekvapilo. Jen jsem myslela, že tam bude víckrát, že jsem stará," přiznala Hanychová v medailonku.

V další výzvě měla skupinka za úkol vyměnit si šatník a zvolit člověka z českého showbyznysu, který má nejhorší vkus na módu. Agáta Hanychová vybrala překvapivě známé jméno.

Klusová si hraje na Matku Terezu

"Já si nemyslím, že ten influecencer nemá žádný vkus, ale nelíbí se mi jak se obléká. Je to Tamara Klusová, protože mi přijde že si hraje na takovou, že se obléká v polosekáčích, ale když se člověk detailněji zaměří na to oblečení, tak jsou to převážně velmi drahý kousky, který ona tak jako kombinuje, aby vypadala jako Matka Tereza," překvapila Agáta Hanychová svou upřímností.

Na seznamu "nevkusných" se objevila také bývalá ministryně financí Alena Schillerová a ostatní soutěžící vybrali nepříliš známé influencery.

Ačkoliv u diváků byla Agáta Hanychová od začátku pod palbou kritiky, po odvysílání prvních dílů zatím sklízí paradoxně nejmenší příval hejtů právě ona. Fanouškům pořadu totiž mnohem více vadí kontroverzní influencer Tadeáš.

Tadeáš Kuběnka to od diváků pěkně schytal

Tadeáš předčil i Hanychovou, lidé ho nenávidí

"Dala jsem tomu ještě dnes šanci, ale ne, já to nedávám! Tadeáše opravdu nezvládám poslouchat, ten chlapec musí být hodně nešťastný, když se takhle prezentuje a ještě má na můj vkus mega prostoru oproti ostatním," shodují se TV diváci na kritice Tadeáše.

"Tohle má být jako co?! Tak první řadu jsem fakt žrala, ale tohle nedávám. Ten Tadeáš? To co je? Jako to, že je gay, je mi úplně jedno. To že vypadá, jak vypadá taky. Ale to, co vypouští z tý huby, je fakt odpad. Tohle je něčí vzor?" nešetří komentující hvězdu Tik Toku.

Zatímco lidé Tadeášovi vyčítají hlavně jeho nekonvenční vzhled a chování, Hanychová se také nevyhnula štiplavým poznámkám na svou osobu, a to zejména u žen. Těm vadí, že se Agáta tituluje jako samoživitelka.

"Být ex Hanychové, přestanu jí platit alimenty, když je ta samoživitelka, tak ať děti živí sama. Si plete pojmy trochu," tvrdí například rozhořčená fanynka pořadu. Hanychová totiž několikrát opakovala, že do Like Housu jde vydělávat, jelikož musí všechny náklady za své dvě děti platit sama. Jak to je ale ve skutečnosti, ví jen Agáta a její ex Jakub Prachař.

