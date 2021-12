Vyměnila podnikatele za kolouška? Hanychová má randit s účastníkem Like Housu

Zdroj: Profimedia

Agátě Hanychové nevyšel už šestý oficiální vztah. Po rozvodu s Jakubem Prachařem dvojnásobná maminka stále hledá lásku a údajně ji našla v náručí jednoho ze soutěžících Like Housu.

Agáta Hanychová se teprve před dvěma týdny vrátila ze společné dovolené s Jiřím Hellerem, krátce po romantickém pobytu ve Španělsku ale přiznala, že se jí rozpadl další vztah.

Influencerka od rozvodu vystřídala celou řadu milenců, kteří všichni odpadli po "tříměsíční lhůtě". Hanychová o vztahu s majitelem wakeshopu mluvila jako o osudové lásce, po několika týdnech je ale zase vše jinak.

"Ano, rozešli jsme se. Nejsme spolu už měsíc. Nevyšlo to, co víc říct. Mám dvě krásný zdravý děti, nic víc není důležitý. Chlapi byli a budou," svěřila se Agáta v živém streamu na Instagramu. Krátce na to se začalo spekulovat, že za rozchodem stojí jiný muž.

Hanychová se údajně schází s Freescootem

Agáta Hanychová se před nedávnem zúčastnila reality show LIKE HOUSE, kde za osm dní stihla udělat hned několik skandálů. Díky ostrému jazýčku si bývalá modelka poštvala většinu soutěžících proti sobě.

Dobré vztahy si Hanychová udržela pouze se třemi influcery a zbytek party jí nemůže přijít na jméno.

Podle Blesku měl pozornost Agáty upoutat Jakub Smrek alias Freescoot a on je možná důvodem, proč opustila Jiřího Hellera.

Freecsoot prý Hanychovou zaujal

Nový hvězdný pár?

Freecsoot měl k Agátě Hanychové už ve vile LIKE HOUSE blízko a jak oba přiznali, jejich přátelství vydrželo i mimo reality show.

Mladého influencera dělí od sexy "MILFKY" třináct let. Věkový rozdíl ale prý pro ně není překážkou a dle výše zmíněného webu si přátelé dvojice začínají myslet, že spolu něco mají.

Rozchod Hanychové a Hellera totiž proběhl přesně v době, kdy nastoupila do vily. Alespoň podle výpočtů dvojnásobné maminky, která tvrdí, že už s podnikatelem není měsíc. Zda bude ale mladý zajíček jejím dalším zářezem, nebo se z kamarádství vyklube veliká láska, to ukáže až čas.

Našla Agáta skutečně zalíbení v o třináct let mladším influencerovi?