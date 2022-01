Hanychová o novém vztahu: Jsem hodně svobodomyslná, tohle jsem ještě nezažila

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová odjela do hor se svým nejnovějším objevem, chirurgem Andrejem Nikovem. Bývalá modelka věří, že sedmý partner v řadě je konečně ten pravý a má k tomu prý pádné důvody.

Agáta Hanychová od rozvodu s Jakubem Prachařem skáče ze vztahu do vztahu. Dvojnásobná maminka za dva roky stihla vystřídat celkem sedm milenců a vždy o každém tvrdila, že je to láska na celý život.

Románky ale neměly delší životnost než tři měsíce, jakoby snad byla Agáta prokletá. Posledním úlovkem Hanychové je chirurg Andrej Nikov, kterého veřejnosti představila v prosinci a tentokrát si je prý zamilovaná průšvihářka jistá, že je to konečně ten pravý.

S novým milencem vyrazila jako vždy na společnou dovolenou, tentokrát na hory, odkud postuje jedno video za druhým.

Muž, kterého si nesmírně vážím a zároveň se ho bojím

Pohledný lékař Andrej je sice původem ze Slovenska, svou rodnou řeč ovšem vůbec nepoužívá. "Zpočátku jsem netušila, že je ze Slovenska. Nepoznala jsem to. A já přitom slovenštinu tak miluji. Škoda, že ani se mnou nechce slovensky mluvit," prozradila Agáta Hanychová na Instagramu.

Právě kvůli původu milence se rozhodla exmodelka s ním vyrazit do Tater prozkoumat slovenské hory.

"Ano přiznávám, že jsem zamilovaná. Je to po dlouhé době muž, kterého si mohu vážit za to, co dělá. Je velmi inteligentní. Dosud jsem většinou své vztahy moc vážně nebrala. Jsem hodně svobodomyslná a tohle je poprvé muž, kterého si nesmírně vážím a zároveň se ho bojím. To jsem ještě nezažila. A je to lev," pochlubila se influencerka. Ačkoliv se snaží Agáta celý vztah vykreslovat jako dokonalý, sledující tipují, že ani tento románek nebude mít dlouhou životnost.

Rozchod očekávají fanoušci v únoru

"Zamilovaná, že? Já věřím tomu, že tys přísahala Kubovi, jestli se s tebou rozvede, tak budeš mít každý rok jeden okres chlapů," vysmívají se lidé časté frekvenci střídání milenců Agáty Hanychové.

V komentářích dokonce chirurga Nikova fanoušci litují. "Je mi toho chlapa líto. Ten to dlouho nevydrží. Když jsem viděla ty různé záběry z restaurace ve stories… On sedí, kouká a Agáta si natáčí celou restauraci a špulí," píše například paní Tereza.

Podle sledujících bude právě Agátina neustálá touha vše zveřejňovat hřebíčkem do rakve nového vztahu. "Kdyby se raději věnovala partnerovi než samožerství na insta. To asi žádnej dlouho nevydrží. Celej svět nemusí vidět a vědět, že jsou zrovna v restauraci," shodují se komentující.

Zda se podaří fešnému chirurgovi překonat klasickou "tříměsíční lhůtu", ukáží až příští týdny.

Vydrží Hanychové románek s chirurgem déle než ty předchozí?