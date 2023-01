Hanychová o vztahu se Soukupem: O ruku mě nepožádal, nevím, na co čeká

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová už od Silvestra leží v posteli, jelikož onemocněla zápalem plic. Influencerka si čas na lůžku krátí hlavně na telefonu, kde komunikuje se svými instagramovými fanoušky. Pro ně taky budoucí trojnásobná maminka uspořádala živé vysílání, kde na sebe opět práskla nejednu pikantnost.

Fanoušci Agátu Hanychovou během živého vysílání zahrnuli nejrůznějšími dotazy. Často se opakovaly otázky ohledně jejího zdravotního stavu. Těhotná hvězda totiž s koncem loňského roku vyrazila s dětmi a partnerem Jaromírem Soukupem do Alp, kde jezdila na snowboardu, což mnozí považují v požehnaném stavu za riskantní jednání. Agáta má ale jiný pohled na věc a tvrdí, že se zápalem plic musela někde nakazit.

"Hodně se tady řeší snowboard a můj zápal plic. Tak já myslím, že na snowboardu samozřejmě chytnete ty bacily líp, ale určitě to tak není. Je to tím, že děti byly nemocný a furt někdo v mém okolí byl nemocnej. Babička byla taky nemocná. Držela jsem až do Silvestra, kdy mi bylo hrozně špatně, tak jsme šli jen na večeři a pak jsem zůstala doma. Když jsem se vrátila do Čech, šla jsem hned prvního k doktorovi a dostala jsem antibiotika," vysvětlila influencerka.

"Já si myslím, že nejlepší je v tomhle počasí zůstat doma a chodit maximálně do práce. Vykašlete se hlavně na slevy v obchodech, k čemu vám je stopadesátý tričko za dvě stovky, lepší je být doma," mudrovala Hanychová, která se následně vytočila doběla, když jí sledující začali zpovídat ohledně pohřbu její milované babičky.

Na co Jaromír čeká?

"Teda to jsou dotazy. Vůbec si neumím představit, že bych se na tohle zeptala i svojí kamarádky, natož cizího člověka. Docela ostrá otázka," dala Agáta Hanychová jasně najevo, že je pro ni odchod babičky Olinky stále velice bolestivý a nehodlá se o tom s nikým bavit.

Budoucí trojnásobná maminka také fanouškům prozradila, koho bude volit v nadcházejících prezidentských volbách. "Hele asi Babiše," přiznala Agáta s tím, že je jí právě tento kandidát nejvíce sympatický.

Hanychová pak také prozradila, jak bude pokračovat natáčení její talkshow na TV Barrandov. "Zítra jsem měla točit svůj pořad Holčičky, ale samozřejmě nebudu, až příští týden a rozhodla jsem se, že to chci od letošního roku udělat ještě víc pro nás holčičky. Takže jsem třeba dneska volala svojí úžasný paní doktorce, protože máme všichni nemocný děti, tak aby nám poradila co dělat, když nebude Nufofen. Jak srazit teplotu, kdy ji srazit a tak dále. Pak tam budu mít psycholožku, pozvala jsem si Dominiku Mesárošovou a chci tam prostě mít odborníky, který nám něco poradí. Abychom nevařili bramboračku, kterou každý umí," nalákala dcera Veroniky Žilkové televizní diváky.

Zvídavé sledující pak hlavně zajímalo, zda a kdy bude svatba. "Prosím vás. Bydlení a svatba, já nevím. Jaromír mě nejdřív musí požádat o ruku a ještě to neudělal, nevím na co čeká. Možná až porodím nebo až budu těhotná, ale to už vlastně jsem. A bydlení řešíme," uzavřela Agáta.

Hanychová na sebe v živém vysílání opět prozradila spoustu věcí