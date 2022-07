Hanychová u moře opěvuje Soukupa: Je to úplně boží normální kluk

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová si užívá dovolenou se svým partnerem Jaromírem Soukupem a při živých vysíláních pravidelně odkrývá detaily z jejich ostře sledovaného vztahu. Tentokrát se dvojnásobná maminka pochlubila tím, co má se svou novou láskou společného.

Agáta Hanychová věří, že vztah s Jaromírem Soukupem je konečně ten pravý. Po rozvodu s Jakubem Prachařem to zkoušela s celou řadou milenců, žádný z nich ale nedokázal udržet její tempo a románky proto skončily po pár týdnech radovánek.

Vypadá to ale, že majitel TV Barrandov, který je na mediální pozornost zvyklý, si vztah se známou průšvihářkou naplno užívá, a stejně to má i Agáta.

"Ano, věřím, že je Jaromír ten pravý. Já myslím, že by tohle měl člověk cítit v každém vztahu, jinak to nemá cenu s tím člověkem být ani vteřinu. Moje příspěvky na Instagramu jsou mu úplně jedno. On věděl, s kým začíná chodit," opěvovala Hanychová Soukupa v živém vysílání a promluvila i o tom, jak si rychle získal přízeň její dcery Mii. "Mia se s nikým a ničím nese*e. Když se snažil dneska Jaromír vyhnat psa z bazénu, protože se tam koupal a chtěl ho dostat ven, tak na něj křičela: Neřvi na toho pejska," svěřila se dcera Veroniky Žilkové sledujícím na Instagramu.

Je boží a je nám spolu fajn

"Je úplně normální, boží, prostě normální kluk a je nám spolu fajn. Máme stejný humor a nemáme rádi stejný lidi, navíc jsme sportovně založený a fakt se spolu nenudíme," pokračovala Agáta Hanychová ve vychvalování Jaromíra Soukupa, do kterého je zamilovaná až po uši. Dokonce prý hrdličky zatím nenašly jediné téma, na kterém by se neshodly.

"Zatím jsme na nic nepřišli, ale i když vím, že určitě budou i nějaké rozkoly v názorech, ale já věřím, že jich bude co nejmíň," věří Agáta, která ve Španělsku řeší jediný problém a to je přejídání.

"Hrozně jsem tady přibrala. Já jsem si myslela, že v tomhle teple nebudu žrát a já tady furt žeru. Chodíme často do restaurací a sice jíme ryby, ale když jich člověk sní kilo, tak rozhodně nezhubne," postěžovala si Agáta Hanychová svým sledujícím. "Mně ale stačí pak dva dny nejíst a je to v pohodě," prozradila Hanychová, jak se přebytečných kil z dovolené zbaví.

Hanychová i Soukup na sobě můžou oči nechat