Hanychová má s Prachařem vztahy na bodu mrazu: Do vily Like House šla kvůli němu

Agáta Hanychová v pondělí nastoupila do Like Housu a jako dvojnásobná matka samozřejmě dostává časté dotazy, zda jí nevadí opouštět děti na celý týden. Na to má ale Agáta jasnou odpověď, důvodem jejího působení v reality show jsou dluhy za dům, které musí doplatit svému exmanželovi, Jakubovi Prachařovi.

Agáta Hanychová svou účastí v reality show Like House všechny překvapila. Známá provokatérka se nechala zavřít do vily společně s bandou o generaci mladších influencerů a netají se tím, že nabídku přijala kvůli tučnému honoráři za natáčení.

"Nemám pány expartnery, kteří by mě živili. Děti tak musím živit sama. Nedostávám alimenty," svěřila se Hanychová svým fanouškům na Instagramu.

Dvojnásobná maminka za své působení v Like House dostane slušný honorář a proto se rozhodla po dobu trvání show svěřit děti své matce, Veronice Žilkové.

Hanychové s dětmi pomáhá babička

Za odchod od dětí sklízí Agáta Hanychová slušnou kritiku, sama ale vidí situaci jinak, jelikož musí platit účty a živit rodinu.

"O děti se bude hodně starat moje máma, je to pět dní v týdnu a já se musím nějak živit, musím živit děti. To, že tatínkové odjedou někam na měsíc nebo natáčí, to se neřeší, ale že já budu pět dní pryč, to se už řeší. Takže s tatínky jsem se o tom moc nebavila," vysvětlila Agáta Hanychová během streamu.

Kromě toho bývalá modelka stále splácí dům svému exmanželovi, se kterým má vztahy pod bodem mrazu.

Musím exmanželovi zaplatit dost peněz

Agáta Hanychová svému ex Jakubovi Prachařovi nemůže přijít na jméno. Z tohoto důvodu s ním dokonce ani nerozebírala nástup do Like Housu.

"Jejich průpovídky jsou mi úplně jedno, Kryšpínův tatínek mi volal, že když budu potřebovat, pohlídá mi i Miu. S ním mám skvělý vztah. A s tím druhým exmanželem, s tím jsem to neřešila," sdělila suše.

"Musím panu exmanželovi zaplatit dost peněz, abych mohla s dětmi žít v tomto domě. Tak musím pracovat a jdu do Like Housu," kopla si Agáta do bývalého manžela. Herec po rozchodu ze společně vybudovaného domu odešel, po Hanychové ale vyžaduje zaplatit polovinu domu. Kvůli vyplacení Jakuba Prachaře před časem prodala Veronika Žilková svou chatu za šest milionů korun, ani tato částka ale zjevně nestačila na vyrovnání účtů. Jak se Agátě povede v reality show, se dozvíme již brzy. Like House 2 startuje na novém kanále Prima Show 25. října v 18 hodin.

Hanychová do skupinky mladších influencerů evidentně zapadla