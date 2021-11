Agáta Hanychová promluvila o Prachařovi: Chce to čas, nechápu, proč mě furt řeší

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jakub Prachař nemají po rozvodu zrovna nejlepší vztahy, což dokazuje i jejich neustálé mediální pošťuchování. Herec nevynechá jedinou příležitost si do své ex píchnout a dvojnásobná maminka prý nechápe, proč na ni ve všech pořadech neustále útočí.

Jakub Prachař na své manželství s Agátou Hanychovou nevzpomíná zrovna nejlépe. V show Česko Slovensko má talent například prohlásil, že by raději žil s transvestitou než s ní. "To je sympatická holka se smyslem pro humor! Radši bych žil s Dimou, než se svojí bývalou ženou," nebral si herec se svou ex servítky.

V pořadu Inkognito pak Prachař narážel na dobu, kdy ho Hanychová podváděla. "Je lepší být pták než paroháč," prohlásil na adresu Agáty.

Herec navíc ve stejné show přiznal, že se za Agátu styděl. "Já jsem se posledními sedmi roky v zásadě prostyděl, takže mě tohle rozhodně nemůže zarazit," vysmíval se exmanželce. Hanychová jeho slova zprvu přehlížela, během posledního streamu mu ale vyslala jasný vzkaz.

Nechápu, proč mě Jakub pořád řeší, asi mu dochází fóry

Agáta Hanychová se netají tím, že její vztahy s Jakubem Prachařem jsou na bodu mrazu. "Je to pořád špatný, obávám se, že to chce asi čas," přiznala dvojnásobná maminka na Instagramu.

"V poslední době jsem zjistila, že mému exmanželovi v televizní zábavě, kterou jinak dělá skvěle, trochu dochází fóry, že si dělá furt p*del jenom ze mě," postěžovala si Agáta svým sledujícím.

"Asi nemá moc témat v životě. Já se teda na televizi nedívám a kdyby tam byl Jakub, asi bych to přepnula. Ale zase bych se o sobě něco dozvěděla," neodpustila si Hanychová malé rýpnutí do Prachaře. O mnoho lepší vztahy ale má prý Agáta se svou bývalou tchyní, Danou Batulkovou.

Batulková vozí nevlastního vnuka na rehabilitace

"Ano, vídáme se, protože to je babička mých dětí. Dokonce jezdí s Kryšpínem na rehabilitace, které mu zařídila," odpověděla Agáta Hanychová na dotazy fanoušků, jaký má vztah s Danou Batulkovou.

Ve stejném živém vysílání Hanychová přiznala, že je opět single. "Já jsem vždycky nejhezčí po rozchodu, takže jsem teď zhubla. Seznamovala jsem se přes Tinder, ale smazala jsem ho, je to podle mě blbost," svěřila se na Instagramu.

Vztah s podnikatelem Jiřím Hellerem se rozpadl po necelých čtyřech měsících a dvojice se přitom teprve před dvěma týdny vrátila ze společné dovolené. Agáta nyní jako vždy tvrdí, že si dává od randění pauzu, tak se necháme překvapit, jak dlouho jí to vydrží.

Agáta se během vaření rozpovídala