Jsi to nejlepší, co mě potkalo: Hanychová se Soukupem plánují společné bydlení

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup již tři týdny vrkají v Marbelle a fanouškům denně na Instagramu mapují každý krok jejich čerstvé lásky. Hrdličky si vzájemně posílají zamilované vzkazy a jedno z vyznání majiteli TV Barrandov vyjádřila dvojnásobná maminka dojemným textem písně.

Agáta Hanychová je do Jaromíra Soukupa zamilovaná až po uši a svou láskou se rozhodně netají. Naopak, dvojnásobná maminka v každém příspěvku vykřikuje do světa, že je majitel TV Barrandov pro ni konečně ten pravý.

Se zamilovanou dvojicí trávila poslední dva týdny také dcera Hanychové, Mia, ta ale musela kvůli střídavé péči doletět zpět do České republiky a Soukup s Hanychovou zůstali v Marbelle sami.

V posledním storýčku sdílela Agáta fotku svého miláčka ze společné večeře a připojila k tomu píseň Toma Walkera Just You and I (Jen ty a já). A nechybělo další vyznání v podobě textu písně. "Vím, že ti můžu říct cokoliv. A ty nebudeš soudit, jen poslouchat. Protože ty jsi to nejlepší, co mě kdy potkalo. Protože soudit, jen posloucháte. Protože ty jsi to nejlepší, co mě kdy potkalo. Protože miláčku, ty a já můžeme ovládnout svět," vyznala se influencerka ze svých citů.

Navždy spolu

Agáta Hanychová se do Jaromíra Soukupa zamilovala na první pohled. "Přišla jsem k Jaromírovi na rozhovor do televize. Před natáčením jsem stála venku s komparzem a kouřila. Přišel Jaromír s batohem a měl hrozně hezké nohy. Já se tehdy rozhodla, že ho sbalím," prozradila Hanychová v živém vysílání na Instagramu.

Majitel TV Barrandov se na udičku ihned chytil a po pár schůzkách byla ruka v rukávě. Od té doby se od sebe tahle dvojka nehne ani na krok a už téměř měsíc si užívají ve španělské Marbelle, kde má miliardář letní sídlo.

Nejradši bych se nevracela vůbec," přiznala Hanychová, která chce se Soukupem žít pod jednou střechou i po návratu do Čech. "Navždy spolu," odpověděla jednoznačně fanouškům na dotaz ohledně společného bydlení s televizním magnátem.

Dcera Hanychové odletěla a hrdličky mají nyní čas jen pro sebe