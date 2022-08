Hanychová dokola opěvuje Soukupa: Neustálé vyznávání lásky fanoušky už nudí

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup si naplno užívají společnou dovolenou ve španělské Marbelle. Dvojnásobná maminka denně plní svůj Instagram zamilovanými snímky i videi z romantické dovolené, kam vzala také svou dceru Miu.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup doslova živě monitorují každý krok jejich čerstvého vztahu. Influencerka natáčí na sociální sítě každý den několik storýček, kde odhaluje střípky z pobytu s miliardářem v jeho luxusní vile ve Španělsku.

Hanychová se v Soukupově letním sídle rychle zabydlela a když zrovna netráví čas na pláži, věnuje se společně s novým partnerem například společnému vaření.

Hrdličky navíc pravidelně vyráží na výlety, odkud samozřejmě nechybí pravidelný report.

Snad to nebude prázdninová láska

"Když fotí Mia. Bohužel neví, kde je filtr," pochlubila se Agáta Hanychová dalším snímkem s Jaromírem Soukupem, který zachytila malá Mia. Dcera influencerky si s novým otčímem výborně rozumí, z čehož je Agáta nadšená, její bývalé partnery totiž Mia neměla příliš v oblibě.

"Miluju tuhle fotku… Miluju Jaromíra Soukupa," pokračuje Hanychová ve spamování fanoušků zamilovanými fotkami. Ačkoliv většina komentujících zanechává ostře sledovanému páru spíše přející vzkazy, některým už neustálé sdílení každého kroku přijde lehce otravné.

"Já jako mám ráda Agátu, ale už je to přehnaný, neustále fotky, videa… Je to přeslazený," píše například Hanychové paní Zdeňka. "Přeju vám to. Vlastně všem na světě přeju lásku. Jen mě zaráží slovo milovat po měsíci, dvou… Vlastně to tak bylo u všech. Ale asi pro každýho slovo milovat znamená něco jinýho," naváží se další kritička do Agáty a naráží na fakt, že o každém ze svých milenců vždy Hanychová tvrdila, že je konečně ten pravý. Jak ovšem dopadne románek se Soukupem, prověří až čas.

