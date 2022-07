Hanychová a Soukup vyrazili na dovolenou: Na pláži ukazovali svou lásku

Zdroj: Profimedia

I když se mohlo na první pohled zdát, že se modelka a influencerka Agáta Hanychová vrací z Francie, kam se vydala na pár dní surfovat, domů, do Česka její kroky zatím nesměřují. Jak totiž na sociální síti prozradila, rozhodla se ještě navštívit Španělsko. Tam vyrazila za svým partnerem Jaromírem Soukupem.

Jen co Agáta Hanychová a Jaromír Soukup oznámili, že tvoří pár, hned společně frnkli na dovolenou. Agáta se sice nejdříve rozhodla navštívit s přáteli Francii, pak už na ni ale její milý čekal ve Španělsku. Na letišti si pro ni připravil i malé překvapení. Přivítal ji totiž s několika balónky ve tvaru srdce.

První společná dovolená

Agáta nejdříve na sociální síti ve stories sdílela snímek z letiště, ze kterého se mohlo zdát, že její dovolená končí a maminka dvou dětí se vrací zpět do Česka. Agáta ale na cestách pokračuje. „Tak domu to ještě nebude,” napsala modelka tajemně, avšak vzápětí prozradila, že cestuje do Španělska. Tam její partner Jaromír Soukup vlastní luxusní vilu. A tak mohla první společná dovolená po uši zamilovaného páru začít.

Láska na pláži

Během pobytu v zahraničí Agáta natočila na pláži také video, na kterém zachycuje nejen moře a zlatý písek, ale také stíny sebe a Soukupa. Ze záběrů je pak patrné, že se ke svému novému partnerovi láskyplně vine.

Jiskra mezi Hanychovou a Soukupem přeskočila zhruba před měsícem, když byla modelka jedním z hostů jeho pořadu Instinkty. Na první pohled bylo jasné, že má moderátor oči jen pro Agátu, neustále jí lichotil a ve chvíli, kdy se dozvěděl, že je influencerka opět singl, rozzářily se mu oči nadšením. Lichotky pak pokračovaly i během natáčení pořadu VIP svět Speciál. Diváci chvílemi nevěděli, zda sledují televizní relaci, nebo Soukupovo rande s Hanychovou. Jeho dvoření mu nakonec přineslo kýžený výsledek a v českých vodách se zrodil nový pár, který je některým trnem v oku.