Hanychová se chlubí Soukupem na prvních fotkách: Na dovolené nejsou sami

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a její nový partner odletěli jen pár dní po provalení jejich vztahu na společnou dovolenou do Španělska. Jeden druhého si dosyta užívají na sluncem zalitých pláží a z modelky a influencerky štěstí jen srší. Nyní dvojice zveřejnila vůbec první společné snímky. Agáta zároveň prozradila, že mají společnost.

I když se zpočátku spíše zdráhali jakkoliv svůj nový vztah komentovat, nyní jsou dle všeho připravení pustit své fanoušky zase o krok blíž. Modelka Agáta Hanychová a mediální magnát Jaromír Soukup tvoří pár zhruba měsíc a před týdnem si odjeli užívat svou lásku do španělské Marbelly. Agáta běžně na svém Instagramu informuje své fanoušky o každém svém kroku a pravidelně sdílí nejrůznější snímky ze svého soukromí. Co se ale týče jejího nového partnera Jaromíra Soukupa, byla podstatně tajemnější.

První společné fotky

Od chvíle, co Agáta přiletěla za svou láskou do Španělska, většinou sdílela jen snímky pláže anebo sebe sama. Vedle mediálního magnáta se ukázala na jediné fotografii, na které modelka ovšem zachytila pouze svůj a jeho stín. To se teď ale zásadně změnilo.

Influencerka totiž na sociální síti zveřejnila vůbec první společné fotografie, jež s partnerem na dovolené stačila pořídit. Na snímcích se Agáta ke svému podnikateli láskyplně tiskne a v přidaném popisku přejí fanouškům hezký den.

Přijely za nimi děti

Agáta svým sledujícím ale ukázala také například snímek, jak si se Soukupem na pláži užívají skleničky vína, a také prozradila, že za nimi do Marbelly dorazily i její děti. Se synem Kryšpínem a dcerou Miou přijela jejich babička a matka influencerky Veronika Žilková. Ta v současné době prochází rozvodem se svým manželem Martinem Stropnickým, a tak je jasné, že změnu prostředí sama velmi ocení.

Je vidět, že Agáta bere svůj nejnovější vztah velmi vážně. Snad její nadšení a štěstí tentokrát konečně vydrží.