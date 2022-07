Láska nám sluší, Jaromíre: Hanychová se vyznala Soukupovi u zamilovaných snímků

Zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup si užívají čerstvého vztahu a svou zamilovanost se rozhodli zvěčnit na sérii společných fotografií. Romantické snímky pak zveřejnili na sociální sítě a hrdličky si u příspěvku vzájemně vyznaly lásku.

Agáta Hanychová se od rozvodu s Jakubem Prachařem mnohokrát spálila ve vztazích, s nejnovějším partnerem Jaromírem Soukupem to ale vypadá na skutečnou lásku.

Hanychová je do o šestnáct let staršího televizního magnáta po uši zamilovaná a Soukup je na tom stejně. Dvojice spolu tráví každou volnou chvilku a společné momenty plné štěstí se nyní rozhodli zvěčnit.

"To bylo tak krásný. Láska nám sluší, Jaromíre. Těšte se na naše zatím nejhezčí fotky," okomentovala Agáta a přidala hashtag love, tedy láska. Ze svých citů se vyznal i Soukup, který sdílel na svém Instagramu stejný snímek a napsal jen krátce "Moje love Agáta Hanychová."

Fanoušci si Soukupa oblíbili

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová se sice znají teprve pár týdnů, jejich vztah se ale vyvíjí závratnou rychlostí. Dvojice už stihla seznámení s rodinou, společnou dovolenou, párové focení a navíc jejich lásce lidé velice fandí.

Majitel TV Barrandov si dokonce díky nové partnerce získal celou řadu příznivců. "Mně ten Jaromír snad začne bejt i sympatickej, moc vám to spolu sluší," shodují se komentující. "Já byla ze začátku skeptická a přišlo mi to jako totální bizár, ale já vám normálně fandím a paradoxně poprvé ti to opravdu věřím," hromadí se Agátě pod fotografií povzbuzující vzkazy.

Jelikož jsou Hanychová i Soukup zvyklí na mediální pozornost, mohl by skutečně jejich vztah vydržet déle, než tomu bylo u Agátiných předchozích románků. Necháme se překvapit, zda bude Jaromír pro ni konečně ten pravý.

Hanychová a Soukup mají za sebou první společné profi focení