O Soukupa pečuje s láskou: Hanychová popsala, čím mu vykouzlí úsměv na tváři

Zdroj: Profimedia

Herec, komik Pepa Dvořák si, jak pro kafe.cz potvrdil, prostě a jednoduše nemohl nechat ujít nedávný křest nové kouzelnické sady pro děti, kterou sestavil a vytvořil pro malé čaroděje známý mág Pavel Kožíšek. Do Muzea fantastických iluzí, kde se slavnostní akt odehrával, dorazil prý s velkou chutí a s nemenší radostí přijal i roli kmotra. Kromě něho se tam objevila i Agáta Hanychová, která měla obavy o svého zraněného partnera.

„Kouzla a čáry, to je moje. Dokonce dvakrát za svůj život jsem fungoval i coby kouzelník a triky a fígle mám rád. Když tak zavzpomínám, tak jsem se třeba dopustil na obrazovce v jednom pořadu i triku, kdy mi zmizelo tělo a zůstala hlava jen tak lehce položená na nějakém tácu. Bylo to strašně náročné, stálo mne to dost sil, protože kouzla nejsou brnkačka, ale byl jsem výrazně mladší, takže si tělo poradilo. Dneska bych to už nezvládl,“ řekl nám Pepa.

Ač léta přibývají, bývá docela běžné, že tu něco píchne, onde zabolí, ale jak na vás vidíme, jste stále fit a v dobrém rozmaru. A určitě bez kouzel a triků. Jak a čím se udržujete v kondici?

„Tak to vám rád prozradím. Neudržuju se ničím, tělo to za mě dělá samo a nemá se do jeho snah kecat a zasahovat. Příroda se skoro se vším vypořádá, a tak se jí nemíním hrabat do práce. Ať dělá, co sama umí, a z vlastní zkušenosti říkám, že toho umí hodně,“ s úsměvem prozradil Dvořák, a když se zhostil role kmotra, vyrazil na obhlídku muzea. Jak na fotografii vidno, hodně ho zaujal trik s tanečními proprietami a s chutí a profesionalitou sobě vlastní zapózoval coby baletka.

„Musím přiznat, že drobné baletní zkušenosti za sebou mám. Je to sice dávná historie, kdy jsem zkoušel ladné pohyby, ale po krátkém čase jsem si sebekriticky přiznal, že nemíním lidi děsit a chci je hlavně bavit. Takže Labutí jezero možná přišlo o baleťáka, což je ovšem, mezi námi, jeho hodně velké plus a nemíním to měnit,“ s úsměvem přiznal Josef Dvořák.

Mezi množstvím hostů slavnostního křtu byl třeba i Petr Vojnar, Zdeněk Podhůrský a nechyběla ani Agáta Hanychová. A hodně jí to i s kulatícím se bříškem slušelo. Jako doprovod, a to velice aktivní a atraktivní, si s sebou vzala dceru Miu.

„Jsme tu jen na chvilku. Samozřejmě, co se týče kouzel a čar, ty máme rády, takže jsme si prohlédly a vyzkoušely v rychlosti skoro vše, co Muzeum Pavla Kožíška nabízí, ale omlouvám se, pádíme do nemocnice. Partner Jaromír si způsobil úraz na kole, je po operaci, takže chceme ho podpořit a třeba mu, když jsme teď u kouzelníka, i vykouzlíme úsměv na tváři. Určitě ho potřebuje,“ řekla Agáta již dříve. V současné době by měl být Jaromír Soukup u Hanychové doma, kde mu jistě zvedne náladu už jen svojí přítomností.