Agáta Hanychová je ze Soukupa naměkko: Slova o stabilní rodině i druhé šanci

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová si vztah s miliardářem Jaromírem Soukupem užívá naplno. Dvojnásobná maminka je až po uši zamilovaná a s novým partnerem už seznámila i děti. Soukup si navíc rychle získal srdce nejen Agáty, ale i malé Mii, což dokazují i poslední snímky z dovolené ve Španělsku. K majiteli TV Barrandov ovšem vzhlíží i starší syn Kryšpín, který je aktuálně na Bali se svým otcem Miroslavem Dopitou.

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová spolu randí teprve měsíc, svůj vztah ale rychle posouvají dopředu. Zamilované hrdličky spolu tráví každou volnou chvilku a nyní si užívají již druhou dovolenou v Marbelle, kde televizní magnát vlastní vilu.

"Ano, věřím, že je Jaromír ten pravý. Já myslím, že by tohle měl člověk cítit v každém vztahu, jinak to nemá cenu s tím člověkem být ani vteřinu. Moje příspěvky na Instagramu jsou mu úplně jedno. On věděl, s kým začíná chodit," svěřila se před pár dny Hanychová v živém vysílání na Instagramu. "Je úplně normální, boží, prostě normální kluk a je nám spolu fajn. Máme stejný humor a nemáme rádi stejný lidi, navíc jsme sportovně založený a fakt se spolu nenudíme," dodala Agáta, která na nový vztah zatím pěje samé ódy. Soukup si navíc za krátkou dobu získal celou rodinu Hanychové, včetně potenciální tchyně Veroniky Žilkové.

"Nebudu komentovat Agátu, ale z pana Soukupa jsem unesená. Třeba už jen to, že po nás všech umyl nádobí. Já jsem to ještě u žádného svého manžela nezažila. Nikdy žádný chlap u mě nebo u Agáty nádobí nemyl," nešetřila herečka chválou v rozhovoru pro Blesk. Že je Jaromír Soukup jiný, než jeho předchůdci, si myslí i Agáta a tvrdí, že tato láska je pro ni druhou šancí po nevydařeném manželství.

Druhá šance funguje

Agáta Hanychová se po rozvodu s Jakubem Prachařem ve vztazích pořádně plácala, jak sama přiznala v posledním příspěvku. Za dva roky to zkoušela se sedmi muži, románky ale nikdy neměly dlouhého trvání.

"V životě chcete jedno. Mít stabilní rodinu a nepos*at to. Stalo se. Holka po rozvodu se v tom plácá, ale upřímně je mi fajn a druhá šance funguje," napsala dvojnásobná maminka k fotce z pláže. Na snímku stojí Jaromír Soukup s její dcerou Miou a o něčem zapáleně diskutují.

Hanychová je přesvědčená, že tento vztah konečně vyjde, fanoušci ale jsou ale zatím skeptičtí a čekají na Agátinu "tříměsíční lhůtu".

Že by se Hanychová nechala nalákat podruhé k oltáři?