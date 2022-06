Tereza Mátlová promluvila: Expřítelkyně Soukupa o jeho vztahu s Hanychovou

Jaromír Soukup a Tereza Mátlová

Už je to tak, prostě a jednoduše každý máme nějakého koníčka, někdo sbírá známky, jiný třeba autogramy a modelka a moderátorka Agáta Hanychová se zhlédla ve vztazích. Počítat její životní parťáky nebo jen drobné známosti by chvilku trvalo, nechme ale matematiku. Nejnověji je Agáta, jak známo, zaláskovaná do mediálního magnáta a ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa.

Ani tenhle buldozer dívčích srdcí ovšem není, co se vztahů týče, příliš stálý. Jeho životem prošla řada žen a často i dost známých. Mimo jiné třeba herečka Kateřina Brožová. Jednou z jeho partnerek byla v roce 2020 i muzikálová herečka a operní pěvkyně Tereza Mátlová, ovšem vyladění na stejnou notu nevyšlo a byl s láskou amen. „Nechci se k tomu vracet a něco radit nebo komentovat. Mě se tenhle vztah, o kterém hovoříte, netýká a co bylo, bylo. Žiju si svým životem," řekla pro kafe.cz Tereza, kterou jsme zastihli na tiskové konferenci k druhému ročníku Festivalu Mozart na Moravě. A když už jsme s ní zapředli hovor, požádali jsme jí, aby odtajnila alespoň to, kam se chystá se svou čtrnáctiletou dcerou na prázdniny. „U mě jsou prázdniny většinou spojeny s prací a letos tomu nebude jinak. Jsem šťastná, že po té dlouhé divnodobě a událostech, které se děly a dějí, se uskuteční nejrůznější festivaly, na kterých budu vystupovat a moc se těším. Přesto si udělám v jejich období čas, abychom s dcerou někam vyrazily za odpočinkem, protože načerpat slunce je hodně důležité a milujeme i mořské pláže. Kam to přesně bude, ale ještě stoprocentně nevím, máme rády Itálii nebo Španělsko, takže nějakou zajímavou destinaci si určitě vybereme," prozradila zpěvačka. Každý jsme nejen ve vztazích, ale i prožívání volných chvil jiný, takže, jak je tomu u vás, když vyrazíte za sluncem a mořem? „My si nejrůznějších aktivit užíváme hodně především v průběhu roku. Kromě pracovních činností si rády zajezdíme na kole, zahrajeme tenis, ale o dovolených především relaxujeme a odpočíváme. Pobyt u moře a slunce nad hlavou jsou dobré nejen pro pleť, ale i hlas a samozřejmě i pohladí po duši," dodala Tereza Mátlová.