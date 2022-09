Hanychová a Soukup mají velkou šanci: Vědma vidí zásnuby i miminko

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup jsou v současné době snad nejzamilovanějším párem českého šoubyznysu. Na jejich vztah se ovšem mnozí dívají poněkud skepticky a vzhledem k Agátině minulosti čekají, kdy bude velké lásce konec. K tomu ale podle vědmy Graciely, která promluvila pro kafe.cz, nedojde. Dvojice má podle ní před sebou zářivou budoucnost. Oba se ale musí snažit.

Influencerka a modelka Agáta Hanychová měla v lásce vždycky smůlu. Její vztahy ve většině případů brzy krachovaly a zdálo se, že se maminka dvou dětí zkrátka neusadí. To se ale změnilo ve chvíli, kdy do jejího života vstoupil mediální magnát Jaromír Soukup. Navzdory tomu, že se na jejich vztah mnozí dívají skrz prsty, podstatná část lidí jim lásku přeje a všímá si, že Agáta vedle Soukupa jen září. A konec vztahu rozhodně jen tak nehrozí.

Toužila po něm dlouho

Přestože se zpočátku zdálo, že to byl právě Soukup, kdo toužil získat srdce Hanychové, modelka podle výkladu karet vědmy Graciely na mediálního magnáta myslela už dávno předtím. „Já tady vidím, že Agáta ho chtěla hrozně dlouho. Když to tak řeknu, měla ho vyhlédnutého,” tvrdí Graciela, která z karet vyčetla, že jsou do sebe oba velmi zamilovaní a jejich city jsou upřímné.

I tak je ale nutné, aby dvojice na svém vztahu pracovala. Obě strany se budou muset uchýlit k určitým kompromisům, aby láska vydržela. „On je takový zásadový člověk, to tady vidím. Má rád věci na svém místě,” vysvětlovala Graciela s tím, že pokud nebude Agáta tvrdohlavá a paličatá, tak vztah vydrží. A co víc, bude se nadále rozvíjet. A to ve velkém.

Svatba i potomek

„Agátě doporučuji, aby se tohohle vztahu držela, protože tam je ta láska. Má tam i boží oko, důležité je ale, aby neporovnávala svůj nynější vztah s těmi minulými,” radí vědma Graciela modelce a influencerce. „Ať tomu konečně začne věřit, že ta láska doopravdy přišla. Tak jak si každá žena přeje,” řekla ještě.

Zároveň Graciela dodala, že v případě, budou-li oba na své lásce pracovat a dál ji rozvíjet, dočkají se velkých věcí. „Pokud Agáta vydrží, vidím tady, že ji Soukup požádá o ruku. A vidím taky, že Agáta otěhotní,” řekla v závěru výkladu Graciela.