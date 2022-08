Vše do sebe zapadá: Hanychová promluvila o Soukupovi i závislosti na lásce

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová bere vztah s Jaromírem Soukupem opravdu seriózně. Hvězdný pár brzy oslaví dva měsíce vztahu, už spolu ale žijí bok po boku jako letití partneři. Dvojnásobná mamínka v Instinktu prozradila, čím ji majitel TV Barrandov zaujal, o čem se doma dohadují a jaká je její největší závislost.

Agáta Hanychová na Jaromíra Soukupa narazila zcela náhodou, když přišla do TV Barrandov na rozhovor. Dvojnásobnou maminku prý překvapilo, že vypadal miliardář úplně jinak než na obrazovce.

"Šla jsem na rozhovor, protože jsem zrovna neměla co dělat. Když jsem viděla Jaromíra přicházet, řekla jsem si, že ho sbalím. Na začátku jsem nic netušila, ale převrátilo mi to život na nejlepší cestu, jaká může být. Já jsem Jaromíra nejprve vůbec nepoznala, protože nevypadal jako v televizi, což mě hrozně překvapilo. Každá žena ho zná jen v obleku a on najednou přišel v džínových kraťasech. Opravdu vypadal úplně jinak, to mě dostalo nejvíc," svěřila se Hanychová v rozhovoru pro magazín Instinkt.

Influencerka si vztah s o šestnáct let starším miliardářem nemůže vynachválit a tvrdí, že jediné dohady mají mezi sebou kvůli nádobí.

Vše je u nás normální

"Vlastně mě překvapuje, jak je u nás vše normální a krásně to do sebe zapadá. Už jsme spolu delší dobu a naše hádky jsou jen o tom, kdo vyklidí myčku. To mě nikdy nenapadlo. Je to roztomilé," rozplývá se Hanychová v rozhovoru pro výše zmíněný magazín.

Soukup je v pořadí devátým partnerem Agáty od jejího rozvodu s Jakubem Prachařem a jak sama přiznává, na lásce má určitý druh závislosti. "Závislost mám možná na lásce? A bohužel lehkou na tabáku. Ale s tím se snažím bojovat. Nepříliš úspěšně, i když snaha se taky počítá," prozradila dvojnásobná maminka.

Hanychová prý ani ve snu nečekala, že by zrovna Soukup mohl být jejím novým přítelem. "Myslím, že kdyby někdo někdy řekl, že bude chodit Agáta Hanychová s Jaromírem Soukupem, tak by se tomu všichni zasmáli. Také já i Jaromír," uzavřela.

Hanychová věří, že je Soukup konečně ten pravý