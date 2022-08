Hanychová a Verešová se nemají v lásce roky: Může za to ponižující historka

Zdroj: Profimedia

Influencerka Agáta Hanychová překvapila svého partnera i své sledující během živého vysílání na svém Instagramu, když velmi nevybíravě nazvala modelku Andreu Verešovou. Nevraživost mezi kráskami je ale podle všeho vzájemná. Všechno začalo před několika lety.

Agáta Hanychová se vůbec poprvé objevila na svém Instagramu v živém vysílání se svým partnerem Jaromírem Soukupem. Zamilovaný pár hovořil o tom, jak se jim daří, a nebáli se ani prozradit, co jednomu na druhém vadí. Lidé jim pokládali nejrůznější otázky, přičemž jeden z dotazů se týkal Andrey Verešové. „Verešová? To není herečka, to je ku*va!” vyřkla zničehonic Agáta a zarazila nejen sledující, ale i svého partnera.

Je libo „kandáta”?

Co přesně si modelky udělaly, že má Agáta zapotřebí nazývat Andreu takovými výrazy, úplně jasné není. Pravděpodobně ale všechno začalo v roce 2016, když Agáta natáčela VIP prostřeno, kde se snažila ostatní pobavit historkou o tom, že Andrea Verešová není úplně tou nejostřejší pastelkou v penálu.

Agáta v pořadu dalším hostům tvrdila, že byla s Andreou Verešovou v restauraci. Andrea měla mít podle Agáty chuť na candáta, ale obsluhujícímu číšníkovi řekla, že by si dala „kandáta”. Vyprávěním Agáta všechny dosyta pobavila. Jen Andrea Verešová pak u obrazovky evidentně vysmátá nebyla.

Vymyšlená historka?

Andrea Verešová se zanedlouho poté, co byla epizoda VIP prostřeno odvysílána, k Agátině historce vyjádřila na svém Instagramu. „Větší hloupost než to, co nedávno prohlásila na moji adresu Agáta Hanychová, jsem už dávno neslyšela. Zaprvé vůbec nechápu, co ji přinutilo k tomu, aby si vymyslela historku na téma „candát”, a zadruhé jsem s ní nikdy nebyla na obědě ani večeři (ani o to nestojím),” napsala jízlivě modelka.

Tím ale s Agátou neskončilo. „Narozdíl od ní ovládám plynule 4 světové jazyky a víc jak 10 let žiji v pokojném manželském svazku s jedním mužem,” pokračovala ještě Andrea Verešová a svůj příspěvek zakončila tím, že by se měla Agáta raději soustředit sama na sebe. A o nevraživosti mezi modelkami najednou věděl každý.